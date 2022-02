DMA : tout savoir sur le règlement qui veut faire plier les GAFAM !

TourMaG.com - Cela concerne des acteurs du tourisme donc ?



Emmanuel Mounier : Depuis quelques mois, la bourse ne cesse de battre record sur record, les plateformes numériques ont le vent en poupe aussi, donc certains acteurs s'en rapprochent.



La donne change pour Booking.com et Zalando par exemple.



Concernant Booking, l'entreprise est au-dessus des critères financiers, mais il reste une interrogation, qu'est-ce qu'un utilisateur final ? Un travail a été fait par la Commission, mais une ambiguïté demeure.



La Commission a proposé une définition des utilisateurs finaux par type de service, autant elle est assez claire pour tous, elle ne l'est pas pour ceux de l'intermédiation en ligne.



Elle dit : l'indicateur le plus pertinent pour ce genre de plateforme étant le nombre de personnes ayant un compte, mais si ce n'est pas celui le plus pertinent alors il en existe d'autres comme le nombre de visiteurs ou ceux ayant réalisé des transactions.



Si vous prenez les sites de voyages, le nombre de visiteurs peut facilement dépasser pour des acteurs les 45 millions en Europe.



Tout ça pour vous dire que Booking à l'heure actuelle ne sait pas s'il est un contrôleur d'accès, donc s'il entre dans le champ d'application du texte, cela pose problème.



TourMaG.com - Booking.com a un rôle presque hégémonique dans la distribution hôtelière...



Emmanuel Mounier : La réservation en ligne dans le secteur de l'hôtellerie représente 40% du marché (chiffres 2019) et les agences de voyages en ligne environ 25% seulement.



Alors certes, elles peuvent avoir une position importante, mais sur 40% du marché seulement. Ce n'est pas comparable avec Google qui a 95% de celui de la recherche sur internet.



Booking a beaucoup de visiteurs, mais peu de transactions au final, car les utilisateurs vont réserver sur la concurrence. Le consommateur n'est pas enfermé contrairement à Apple ou Google.



Donc vous comprenez bien que la question qui reste en suspens : comment définir la notion d'utilisateur final pour les places de marché. La question en filigrane : quelles plateformes seront incluses dans le champ d'application ?



La Commission semble prendre beaucoup de soin à ne pas braquer les Américains et au risque de ne pas traiter efficacement les problèmes qui existent vraiment, en rendant moins efficace le DMA.



Sachant qu'il est très difficile d'agir contre les GAFAM, car les amendes ne leur font presque rien, notre position étant qu'il nous faut un DMA effectif et fort !