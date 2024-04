DMA : la CAT sollicite le Gouvernement contre Google

Dans le contexte où la politique gouvernementale en matière de tourisme vise à réduire la, encourageant les entreprises du secteur à gagner en autonomie, l'approche adoptée parvis-à-vis du Digital Markets Act (DMA) semble produire l'effet inverse.Cette approche tend àtelles que les hôtels, campings, compagnies aériennes et ferroviaires.Google, dans le but de limiter sa position dominante conformément aux exigences légales, a introduit dans ses résultats de recherche un, situé entre les annonces publicitaires (SEA) et les résultats de recherche organiques (SEO). Cette disposition, issue d'une, confère à ces plateformes déjà favorisées par leur puissant référencement un avantage supplémentaire sous forme d'un espace dédié, gratuit et bien placé.Cette modificationqui, déjà confrontées à la concurrence des dépenses publicitaires importantes des plateformes,sur la première page des résultats de recherche Google. Même Google a reconnu que