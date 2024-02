Europe : l'hégémonie de Booking attaquée de toute part...

Les mauvaises nouvelles commencent à s'accumuler au-dessus du siège social de Booking.com.A Amsterdam, les visages des salariés sont de plus en plus fermés.Déjà fin janvier 2024, le Tribunal de La Haye avait statué sur le fait que Booking.com est bien une agence de voyages et doit donc adhérer au fonds de pension néerlandais pour le secteur du voyage.D'après nos confrères du site IPE, le géant de l'industrie touristique se retrouve donc dans l'obligation de payer toutes les cotisations de retraite impayées pour tous ses travailleurs actuels et anciens.Le montant est estimé à 405 millions d'euros à la fin du troisième trimestre 2023, l'entreprise prédit d’éventuelles prochaines étapes sur ce dossier.Sauf que le service juridique de Booking doit avancer sur de nombreux fronts, à commencer par le plus dangereux et couteux, celui de l'enquête de la Commission nationale des marchés de la concurrence en Espagne.