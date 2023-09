Booking : La fin du rêve de l'agence de voyages ultime ?

Booking aurait pu tirer parti des capacités d'ETraveli pour devenir la principale OTA spécialisée dans les voyages aériens en Europe.... l'opération aurait permis à Booking d'étendre son écosystème de services de voyages,

Notre décision de bloquer la concentration signifie que les hôtels et les voyageurs européens ne seront pas limités davantage dans les options disponibles pour offrir leurs services et réserver leurs voyages.



Cela signifie également que la dynamique en faveur de prix compétitifs et de l’innovation sera préservée dans cette partie importante du secteur des voyages,

Nous continuons à progresser dans la construction des fondations de la vision du voyage connecté, notamment en intégrant les options de transport terrestre et en développant notre offre de vols,

Durant l'enquête, les témoignages des parties prenantes font état de craintes sur le fait que l'opération renforce la position dominante de Booking sur le marché des OTA dans le secteur de l'hôtellerie, mais aussi que cette acquisition réduise la concurrence et augmente les prix pour... les consommateurs.Et dans l'Union européenne, s'il y a bien une personne qu'il ne faut pas maltraiter, c'est bien le consommateur. Les agences de voyages physiques sont bien placées pour le savoir.D'après la commission Booking.com représente une part de marché supérieure à 60 % en Europe, surtout les concurrents sont beaucoup trop petits pour exercer une réelle pression concurrentielle.En plus de sa position de force dans l'hôtellerie," estime la commission.Finalement le rachat aurait entrainé une barrière à l'entrée, empêcher des concurrents d'émerger aussi bien dans l'hôtellerie que dans l'aérien, voire même dans le secteur des OTA.Pour finir, les mesures correctives apportées par Booking.com pour réduire cette main mise sur tout un domaine d'activité n'ont pas été jugées comme recevables et efficaces pour régler les différents domaines." a expliqué Didier Reynders, le commissaire à la justice de la Commission européenne.Avec cette décision, c'est le rêve de devenir l'agence de voyage ultime qui s'envole pour Booking." avançait Glenn Fogel, le DG de Booking.com.