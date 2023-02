Booking.com se rapproche de l'agence de voyages ultime ! 🔑

C'est encore relativement petit (l'activité aérienne, ndlr). Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Nous nous attendons à ce que la croissance continue au niveau des réservations de vols pour le 4e trimestre 2022,

la flexibilité et une personnalisation accrues,

Il y a des vents contraires sur notre profil de marge en raison de l'évolution de notre mix d'activités. Nous sommes en train de passer d'une activité d'hébergement presque pure à une activité de paiements et de vols plus importante, et ce sont bien sûr des activités à plus faible marge,

C’est une vision d’une offre multi-services de l’hébergement au vol en passant par le transport, jusqu’à l’idée du voyage sur-mesure. Pourquoi pas avoir le service de quelqu’un qui vient faire votre valise chez vous ?,

" poursuit le DG de Booking.Les chiffres de cette période devraient être révélés dans les prochaines heures.Une croissance justifiée par des fonctionnalités uniques et seulement disponibles en réservant directement auprès de la compagnie, comme "" selon un porte-parole de la société.En attendant d'en savoir réellement plus sur la stratégie de la plateforme et les raisons de cette forte hausse des réservations, une question se pose :La distribution des billets d'avion est réputée être assez peu rentable." estime Glenn Fogel.Pour le DG de l'entreprise,Une question qui trouvera ses réponses à plus long terme. En attendant, l'hôtellerie permet d'absorber les petits gains des autres produits vendus comme l'aérien.Surtout que l'enjeu est plus lointain et se résume à devenir l'acteur indispensable aux voyageurs et même de ceux qui voudront des séjours sur-mesure, nettement plus rémunérateurs. questionnait sur TourMaG.com Malena Gufflet, directrice générale France de Booking.