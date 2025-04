Procès contre Booking, Google et Meta... vers une redéfinition du web ? [ABO]

TourMaG - Comment expliquer ce retard français ? Est-ce parce que notre société n'est pas encore procédurière ou encore parce que nous avons regardé avec trop de bienveillance le développement de ces plateformes ?



Marc Barennes : C'est un ensemble de facteurs.



Tout d'abord, ce n’est pas dans notre culture d’agir en justice. Ensuite, juridiquement parlant, c’était compliqué à mettre en œuvre, tout comme sur le plan financier.



Le développement des sociétés de financement de litiges n'est qu'assez récent en France.



Une directive européenne de 2014 facilite les actions en dommages et intérêts. Ce sont ces éléments qui expliquent l’essor actuel de ce type d’actions, mais aussi la pression croissante qui doit inciter les GAFAM à se remettre en question.



Il faut néanmoins admettre qu’ils ont beaucoup de mal à amorcer ce virage.



TourMaG - Sommes-nous à une redéfinition du web que nous avons connu ?



Marc Barennes : Booking au même titre que Google, Amazon et Apple est considéré comme un contrôleur d’accès, dans le cadre du Digital Market Act. Ce texte a été créé parce que les GAFAM avaient mis en place des pratiques anticoncurrentielles que les régulateurs mettaient parfois dix ans à sanctionner.



Aujourd'hui, le contexte réglementaire a profondément changé.



Je pense que les coups de boutoir réglementaires, combinées aux actions en dommages intérêts, finiront par porter leurs fruits sur les comportements de ces grands groupes.



Je suis convaincu que nous allons obtenir un véritable changement d’attitude de la part des GAFAM et des contrôleurs d'accès. Ces actions collectives visent à réparer les abus du passé et à influencer durablement leurs pratiques futures.



Nous observons aussi que ces géants sont assez agiles : lorsqu’on leur ferme une porte, ils passent par la fenêtre, en trouvant des stratégies de contournement, comme nous l’avons vu avec le dossier des clauses de parité chez Booking.



TourMaG - Il a fallu 20 ans pour réguler internet et maintenant l'IA chamboule notre quotidien. Quel regard portez-vous sur cette révolution ?



Marc Barennes : L'IA pose des problèmes très différents de ceux que nous connaissons actuellement, car l’IA et les algorithmes sont deux réalités bien distinctes.



Les algorithmes sont conçus et pilotés par les entreprises elles-mêmes, dans le but de mettre en avant leurs propres produits. Nous suivrons ces évolutions.