Hôtellerie : Booking.com sommé de réduire ses commissions en Suisse

"Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des hôtels suisses sur un marché mondial difficile et, de manière indirecte, à alléger la charge financière pesant sur les clients. Booking.com peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant la réception de la notification de la décision de l'autorité en charge de la surveillance des prix".

"des pratiques anticoncurrentielles".

"commissions excessives",

L’action s’inscrit dans la loi suisse sur la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), qui vise à prévenir les abus de position dominante et à garantir des prix équitables en l’absence de concurrence effective.Cette décision pourrait-elle avoir des répercussions sur les relations entre Booking.com et ses partenaires hôteliers, non seulement en Suisse mais potentiellement dans d’autres pays où la question des commissions élevées est aussi débattue ?En juillet 2024, l'Autorité espagnole de la concurrence avait infligé une amende record de 413 millions d'eurosPuis quatre mois plus tard, la Commission européenne permettait aux hôteliers de pouvoir proposer les tarifs qu'ils souhaitent sur leurs propres sites, faisant sauter par la même occasion les "clauses de parité" que le géant leur imposait.Et la bataille prend maintenant un autre tournant : une action collective est lancée en France et en Espagne. Deux cabinets d'avocats ont lancé une action collective à l'encontre de Booking.com.Les avocats d'Eskariam pour l'Espagne et Geradin Partners en France reprochent à Booking.com d'avoir mis en placeCelles-ci ont généré desen raison notamment de la clause de parité, qui ont privé les hôteliers d'opportunité de location de chambre sur d'autres sites.