Booking.com à la française : et si Thierry Marx avait raison de s’entêter ! (Jean Pinard) [ABO]

D’abord que, pour se donner une toute petite chance de réussite, il est indispensable de piloter ce projet dans un cadre de coopération qui inclut dès le début, tous les partenaires possibles, à commencer par les organismes de gestion de destination, qui ont un vrai rôle à jouer sur le sujet.



Et puis rappeler que la réussite des grandes plateformes elle tient beaucoup plus au marketing et aux services proposés qu’à la technologie.



Et si je dis ça, c’est que j’ai un peu de mémoire, qui m’oblige à dire que TOUS les projets de plateformes commerciales, ont été appréhendés sous l’angle techno, avant de l’être sous l’angle stratégique.



Dit autrement, si on veut réussir sur ce projet, parlons stratégie avant de parler techno, parlons partenaires avant de parler d’actionnaires, parlons marketing avant de parler de commission.



CoConsidérant qu’il est impossible de prendre, ne serait-ce que 1 % du marché de Booking, en partant tout seul à l’abordage, la proposition consiste à s’appuyer sur les 2500 marques de destinations françaises qui pourraient former une flottille d’appui.



On créerait alors une marque mère et autant de marques-filles qu’il y a de sites Internet de destination. Nous dépensons beaucoup d’argent public pour faire performer l’audience de ces sites : et si nous donnions à cette audience une utilité commerciale ?