Sans boule de cristal, Jean Pinard nous livre le bilan de la saison été 2025 ! [ABO]

Franchement, les discours politiques sur le tourisme ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si on veut parler d’offre, de désaisonnalisation, d’aménagement du territoire, alors il faudra bien un jour parler de produit, et si possible de produits identitaires qui vont renforcer l’offre des territoires.



J’aime bien rappeler cet exemple dans le massif du Sancy, qui, depuis 10 ans, organise un évènement de land art qui attire 200 000 visiteurs. C’est ça, une offre ! C’est parce qu’il y a du land art que des visiteurs choisissent cette destination.



Et puis l’offre, c’est aussi du « hard », et je sais que cette vision n’est pas partagée, mais j’aime aussi citer cet exemple du Center Parcs des Trois Forêts en Moselle. Alors oui, 5 000 lits, pour certains, ce n’est pas ça, le tourisme durable, et ce n’est pas ça, le modèle à suivre. Sauf que ce Center Parcs, c’est 1,2 million de nuitées, et cela représente 26 % des nuitées du département de la Moselle.



On a donc coupé des arbres pour y installer cet équipement, exactement comme on a coupé des arbres dans la forêt landaise pour aménager des campings à Lacanau, Biscarrosse, Mimizan ou Arcachon. On a concentré des équipements pour éviter d’étaler l’aménagement touristique. Cela génère – on l’a dit – 1,2 million de nuitées touristiques, et en quoi ces nuitées seraient-elles moins durables que celles d’un village vacances dans le Morvan ?



On veut déconcentrer l’offre des littoraux et des villes, donc il faut aménager des lits touristiques dans des destinations comme la Moselle. C’est aussi basique que cela, ou alors on arrête les discours sur la nécessité d’étaler la fréquentation dans l’espace et dans le temps.