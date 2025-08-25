TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !


En février 2026, vingt agents de voyage triés sur le volet auront la chance de vivre une expérience d’aventuriers à l’île Maurice. Ils seront sélectionnés sur la base d’un challenge de vente des huits hôtels Beachcomber entre le 1er septembre et le 15 décembre 2025.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

© Beachcomber Aventure
© Beachcomber Aventure
DITEX
Nouveautés marquantes : pour la première fois, non seulement c’est 20 agents de voyage et non 12, mais même les anciens participants pourront retenter leur chance, à condition de figurer parmi les 18 meilleurs vendeurs ou d’avoir été tiré au sort lors de la soirée Beachcomber à l’hippodrome de Paris-Vincennes le 13 juin dernier.

Depuis sa création, la Beachcomber Aventure s’est imposée comme un rendez-vous à part dans le paysage du tourisme professionnel. Loin des éductours classiques, l’événement mise sur le dépassement de soi, l’immersion dans un environnement naturel exceptionnel et une cohésion d’équipe.

« L'objectif était de créer un évènement pour remercier notre réseau de distribution en leur proposant un challenge de vente dont la récompense serait extraordinaire et unique ! », souligne Rémi Sabarros, Directeur général de Beachcomber Hôtels pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Quatre jours de défis à l’île Maurice

Du 5 au 9 février 2026, les vingts lauréats de cette dixième édition se retrouveront au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, un écrin naturel dans le parc marin de Blue Bay.

« La BCH Aventure, c’est tout d’abord une rencontre il y a 12 ans avec Denis Brogniart. Denis voulait nous remercier de notre accueil lors de son séjour à Maurice et moi, je cherchais une idée pour remercier mon réseau de distribution. Et, de là est venue l’idée de cet évènement, établie sur les épreuves mythiques de Koh Lanta », raconte Rémi Sabarros.

Ainsi, sous la supervision de Denis Brogniart, les agents de voyages vivront quatre journées intenses, rythmées par des déﬁs sportifs conçus pour tester leur esprit d’équipe et leur résilience, tel que la dégustation de mets insolites, le bain de boue, ou l’épreuve emblématique des poteaux… Dans la joie et la bonne humeur bien sûr !

Ceci n’est pas un éductour !

Ce qui différencie ce voyage aux éductours classiques, c’est la mise en avant des valeurs de solidarité et dépassement de soi (c’est aussi bien plus sportif !).

Chaque année, c’est sous l’œil attentif d’anciens vainqueurs de Koh-Lanta que les participants jouent. Ils sont venus prodiguer conseils et encouragements, pour réussir au mieux les épreuves. L’éductour devient un terrain de découvertes personnelles et collectives.

Depuis le lancement de la première édition, 108 agents de voyage ont déjà participé à cette expérience hors norme. Organisée tour à tour dans différents établissements du groupe, dernièrement au Paradis Beachcomber, la Beachcomber Aventure est désormais une institution.


Shandrani Beachcomber Resort & Spa : une renaissance au cœur de Blue Bay

« Plusieurs peuples. » Une seule nation. Tous Mauriciens » : cette devise résume bien l’hospitalité chaleureuse de l’île Maurice. C’est dans cet esprit que le Shandrani Beachcomber Resort & Spa, emblématique hôtel situé dans le lagon de Blue Bay, rouvrira ses portes après plusieurs mois de rénovation ambitieuse et dévoilera un visage résolument moderne.

Et, ce n’est pas un hasard si le Shandrani a été choisi pour accueillir la 10ᵉ édition de la Beachcomber Aventure en 2026. Pour célébrer les dix ans de cet éductour devenu culte, les 20 agents de voyage vivront une expérience immersive faite de déﬁs sportifs, d’entraide et de dépassement de soi.

Pour cette édition anniversaire de la Beachcomber Aventure, c’est “un environnement tout à fait adapté à ce genre d’évènement avec ses trois plages et son ‘jardin’ de 50 hectares… et c’est l’occasion de faire découvrir le nouveau Shandrani aux agents de voyages”, conﬁe Rémi Sabarros.

Cette transformation majeure a permis la création de 69 chambres “adults only”, désormais pensées comme des cocons de confort et de sérénité. Le restaurant Grand Port aﬃche un design repensé, plus spacieux et lumineux, tandis que la cuisine du restaurant Sirius a été entièrement modernisée. Nouveauté très attendue : les Roof Top Rooms, situées au dernier étage, séduisent par leur deck privatif en bois, leur espace lounge, leur jacuzzi et leur douche extérieure.

Fidèle à sa charte environnementale forte de 52 actions concrètes, Beachcomber poursuit son engagement : 3 000 panneaux solaires, gestion optimisée de l’eau et de l’énergie, zéro plastique à usage unique, et une certiﬁcation EarthCheck Gold qui conﬁrme son leadership en matière de tourisme durable.

Plus qu’un simple hôtel, le Shandrani nouvelle génération incarne dorénavant une vision hôtelière engagée et profondément mauricienne.

Le concours de vente 2026 est déjà lancé et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 2025 sur le site officiel.

À travers cette édition anniversaire, Beachcomber conﬁrme sa volonté de valoriser ses partenaires, tout en leur offrant bien plus qu’un simple séjour de récompense : une aventure humaine dans un cadre d’exception.


Contact Beachcomber Limited

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d'un éductour pas comme les autres !
7, rue du Pasteur Wagner – 75011 Paris
Tel : +33 1 47 03 68 95
Email : vi@beachcomber.fr
Site web : www.beachcomber-b2b.com


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias