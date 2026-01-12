TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !


Depuis plus de 4 décennies PLEIN CAP vogue sur les mers et les océans du globe, laissant gravé dans les esprits des voyageurs un souvenir mémorable de leur croisière. Au fil du temps, leur clientèle est restée fidèle, et le renouveau de leurs offres attire toujours plus de croisiéristes en quête de savoir-faire.
2026 n’échappera pas à la règle. Aussi l’équipe vous expose les différentes façons de découvrir ces incroyables destinations et de les présenter à vos prospects, mais d’un point de vue plus original, en partant du type de navire envisageable plutôt que des itinéraires en soi.


Lundi 12 Janvier 2026

L’équipe PLEIN CAP : l’expertise à votre service

SH Diana dans le Geiranger fjord, Norvège © Swan Hellenic
Worldia
Difficile de parler des croisières PLEIN CAP sans dire un mot en amont sur l’équipe. Sans ces passionnés, les programmes ne seraient pas aussi pointus, car chaque année chacun y va de sa pierre à l’édifice.
Leur force ? La mutualisation de leurs connaissances et de leurs expériences. Savoir écouter l’autre, comprendre les attentes de la clientèle, ne pas se reposer sur ses lauriers.

C’est pourquoi, catalogue après catalogue, les choses changent. Bien sûr, les incontournables perdurent, mais si une nouveauté vaut la peine d’être intégrée à un itinéraire, elle le sera sans l’ombre d’un doute, car la satisfaction du client passe avant tout.
Ça n’est pas parce que les choses fonctionnent qu’elles doivent être immuables, au contraire. Réfléchir, proposer, analyser… ces experts sont perpétuellement dans la remise en question et en quête de ce petit plus qui fera la différence. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les solliciter, ils vous répondront avec plaisir et sérieux. Il est d’ailleurs fort probable que vous ressentiez toute la passion qui les anime par un simple échange téléphonique.

PLEIN CAP : un choix stratégique de navires

Concernant les croisières nordiques, plutôt que d’énumérer les destinations, ils commenceraient certainement par vous parler des bateaux pour cerner la demande. En effet, en fonction des attentes, les réponses diffèrent. Alors, MS Hamburg, SH Diana, Express Côtier Havila ? Lequel choisir ?

Le MS Hamburg, l’intrépide voyageur

Il sillonne les mers du monde et séduit par sa capacité à taille humaine. Rénové il y a 5 ans, sa décoration est élégante, ses cabines sont spacieuses et la plupart donnent sur l’extérieur. À bord du MS Hamburg tout est fait pour que le croisiériste se sente à son aise. Les espaces communs sont vastes et lumineux, favorisant la convivialité : siroter un cocktail, écouter une conférence, rejoindre le sauna ou tout simplement lire et lever les yeux pour admirer le paysage. Niveau gastronomie, fait rare et donc important à souligner, il n’y a qu’un seul service à table pour les 380 passagers, assuré par un personnel aux petits soins qui leur présentera des plats concoctés par un chef expérimenté. Les grandes baies vitrées panoramiques n’apportent que plus de plaisir lors de la dégustation des repas. Une valeur sûre, sans aucun doute.

Quelles croisières nordiques à bord du MS Hamburg pour 2026 ?
- Les Rivages Celtiques : Angleterre - Île de Man - Irlande - Île de Wight (du 17 au 29 avril)
- Les Belles du Nord : Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède - Danemark (du 29 avril au 11 mai)
- Des Rivages Baltes au Golfe de Botnie : Danemark - Suède - Finlande - Laponie (du 11 au 25 mai) NOUVEAUTÉ
- Les Capitales Baltes : Danemark - Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède (du 25 mai au 05 juin)
- De l’Archipel Britannique aux Îles Anglo-Normandes : Île de Wight - Royaume-uni - Îles Scilly - Îles anglo-normandes (du 05 au 16 juin) NOUVEAUTÉ
- De la Baltique à la Poméranie : Danemark - Pologne - Allemagne (du 21 au 27 juin) NOUVEAUTÉ
- L’Écosse, Terre de Légendes : Ecosse - Îles Hébrides - Île de Skye (du 27 juin au 09 juillet) NOUVEAUTÉ
- Les Perles de la Baltique : Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède - Danemark (du 22 septembre au 04 octobre)

Le SH Diana, l’inaccessible accessible

Véritable 5 étoiles flottant commercialisé sur le marché français par PLEIN CAP, le SH Diana by Swan Hellenic met en avant un tout nouveau concept : la croisière d’exploration. Modernité et luxe se complètent à merveille et tout a été pensé dans les moindres détails pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante en quête de discrétion et de raffinement. Le prix peut paraître élevé, mais il s’annonce en tout inclus (excursions également), chose plutôt rare dans le monde croisiériste. Les installations sont ultramodernes, les prestations haut de gamme : salle de sport, piscine, espace beauté… sans parler des repas élaborés par de grands chefs reconnus. L’intégralité des 96 cabines ou suites dispose d’une vue mer panoramique et la majorité d’un balcon. Les itinéraires se veulent audacieux et inhabituels. À bord de ce navire-boutique, un salon d’observation, un laboratoire doté de matériel de pointe, des bateaux-annexes et zodiacs… Détail appréciable et pas des moindres : le prêt d’équipement est bien évidemment prévu et se laisse au vestiaire pour ne pas encombrer la cabine. Chaque escale devient un maillon de la croisière présentée en amont par des conférenciers, guides ou experts scientifiques incollables dans leur domaine lors d’interventions captivantes. En résumé, la collaboration Swan Hellenic by PLEIN CAP souffle un vent de modernité et de luxe et emmène ces passagers “voir ce que les autres ne voient pas !” Parfait pour les attentes des passionnés d’aventure et d’exploration culturelle unique.

Les nouveautés nordiques PLEIN CAP à bord du SH Diana :

- Des Fjords Norvégiens au Svalbard : Norvège • Spitzberg (du 02 au 13 juin)
- Au Royaume des Glaces : L’ours polaire : Norvège • Svalbard (du 03 au 11 juillet)
- Terre de Feu et de Glace : Islande • Groenland (du 30 juillet au 10 août)
- Antarctique, le continent blanc : déjà ouvert à la vente pour un départ en 2027 (du 14 au 25 février 2027)

L’express Côtier Havila, une immersion culturelle

Voyager à bord du Havila Polaris c’est ressentir au plus près la culture norvégienne. Les 4 bateaux de la compagnie assurent les lignes régulières et desservent 34 ports de la côte. Débarquements, chargements, embarquements… Les croisiéristes seront les témoins de la vie locale. Pour les encadrer, un guide conférencier Plein Cap, mais pas d’animations privatisées, autres que les interventions culturelles, comme sur une croisière traditionnelle.
À bord, 179 cabines (pour 640 passagers), un design nordique, une ambiance chaleureuse et authentique et tout pour se détendre : jacuzzi, salle de sports, sauna et vastes ponts extérieurs pour se promener et admirer la superbe navigation au cœur des fjords. Dans l’assiette, un hommage respectueux et gourmand aux saveurs régionales norvégiennes. Une croisière idéale en mode décontracté et informel et avec les excursions incluses dans le prix annoncé.

La Norvège à bord du Havila Polaris :
- Au Fil des Fjords Soleil de Minuit (du 13 au 20 mai)
- À la recherche des Aurores Boréales : Bien que ce soit une nouveauté, 2026 est déjà complet. N’hésitez pas à proposer 2027 avec 2 départs ouverts à la vente ! (Du 1er au 8 mars 2027 et du 9 au 16 mars 2027)

Le Nord s’annonce radieux !

Facilement identifiables dans le catalogue 2026, les croisières PLEIN CAP à destination du Nord ont de quoi faire rêver avec de nouvelles programmations : Angleterre, Irlande, Poméranie, îles Anglo-Normandes, tour du Svalbard… qui complètent à merveille l’offre existante : Pays baltes, Scandinavie, Groenland. Ainsi vous pourrez présenter les différentes options à vos clients et vous appuyer sur une expertise connue et reconnue. N’hésitez pas à les contacter.
Vous retrouverez également ces croisières auprès de nos fidèles partenaires entres autres Kuoni, Un Océan de Croisières, Voyages Verdié, Voyages Girardot…

© Magali Ledentu
PLEIN CAP
Magali Ledentu, une expérience dans le maritime de plus de 26 ans.
251, route de la Colle – 06270 Villeneuve-Loubet

Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20

Site web : www.plein-cap.com
Tags : Baltes, Destinations nordiques, Havila, MS Hamburg, Norvège, Plein Cap, SH Diana, Swan Hellenic
