Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Concernant les croisières nordiques, plutôt que d’énumérer les destinations, ils commenceraient certainement par vous parler des bateaux pour cerner la demande. En effet, en fonction des attentes, les réponses diffèrent. Alors, MS Hamburg, SH Diana, Express Côtier Havila ? Lequel choisir ?



► Le MS Hamburg, l’intrépide voyageur



Il sillonne les mers du monde et séduit par sa capacité à taille humaine. Rénové il y a 5 ans, sa décoration est élégante, ses cabines sont spacieuses et la plupart donnent sur l’extérieur. À bord du MS Hamburg tout est fait pour que le croisiériste se sente à son aise. Les espaces communs sont vastes et lumineux, favorisant la convivialité : siroter un cocktail, écouter une conférence, rejoindre le sauna ou tout simplement lire et lever les yeux pour admirer le paysage. Niveau gastronomie, fait rare et donc important à souligner, il n’y a qu’un seul service à table pour les 380 passagers, assuré par un personnel aux petits soins qui leur présentera des plats concoctés par un chef expérimenté. Les grandes baies vitrées panoramiques n’apportent que plus de plaisir lors de la dégustation des repas. Une valeur sûre, sans aucun doute.



Quelles croisières nordiques à bord du MS Hamburg pour 2026 ?

- Les Rivages Celtiques : Angleterre - Île de Man - Irlande - Île de Wight (du 17 au 29 avril)

- Les Belles du Nord : Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède - Danemark (du 29 avril au 11 mai)

- Des Rivages Baltes au Golfe de Botnie : Danemark - Suède - Finlande - Laponie (du 11 au 25 mai) NOUVEAUTÉ

- Les Capitales Baltes : Danemark - Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède (du 25 mai au 05 juin)

- De l’Archipel Britannique aux Îles Anglo-Normandes : Île de Wight - Royaume-uni - Îles Scilly - Îles anglo-normandes (du 05 au 16 juin) NOUVEAUTÉ

- De la Baltique à la Poméranie : Danemark - Pologne - Allemagne (du 21 au 27 juin) NOUVEAUTÉ

- L’Écosse, Terre de Légendes : Ecosse - Îles Hébrides - Île de Skye (du 27 juin au 09 juillet) NOUVEAUTÉ

- Les Perles de la Baltique : Pologne - Lituanie - Lettonie - Estonie - Finlande - Suède - Danemark (du 22 septembre au 04 octobre)



► Le SH Diana, l’inaccessible accessible



Véritable 5 étoiles flottant commercialisé sur le marché français par PLEIN CAP, le SH Diana by Swan Hellenic met en avant un tout nouveau concept : la croisière d’exploration. Modernité et luxe se complètent à merveille et tout a été pensé dans les moindres détails pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante en quête de discrétion et de raffinement. Le prix peut paraître élevé, mais il s’annonce en tout inclus (excursions également), chose plutôt rare dans le monde croisiériste. Les installations sont ultramodernes, les prestations haut de gamme : salle de sport, piscine, espace beauté… sans parler des repas élaborés par de grands chefs reconnus. L’intégralité des 96 cabines ou suites dispose d’une vue mer panoramique et la majorité d’un balcon. Les itinéraires se veulent audacieux et inhabituels. À bord de ce navire-boutique, un salon d’observation, un laboratoire doté de matériel de pointe, des bateaux-annexes et zodiacs… Détail appréciable et pas des moindres : le prêt d’équipement est bien évidemment prévu et se laisse au vestiaire pour ne pas encombrer la cabine. Chaque escale devient un maillon de la croisière présentée en amont par des conférenciers, guides ou experts scientifiques incollables dans leur domaine lors d’interventions captivantes. En résumé, la collaboration Swan Hellenic by PLEIN CAP souffle un vent de modernité et de luxe et emmène ces passagers “voir ce que les autres ne voient pas !” Parfait pour les attentes des passionnés d’aventure et d’exploration culturelle unique.



Les nouveautés nordiques PLEIN CAP à bord du SH Diana :



- Des Fjords Norvégiens au Svalbard : Norvège • Spitzberg (du 02 au 13 juin)

- Au Royaume des Glaces : L’ours polaire : Norvège • Svalbard (du 03 au 11 juillet)

- Terre de Feu et de Glace : Islande • Groenland (du 30 juillet au 10 août)

- Antarctique, le continent blanc : déjà ouvert à la vente pour un départ en 2027 (du 14 au 25 février 2027)



► L’express Côtier Havila, une immersion culturelle



Voyager à bord du Havila Polaris c’est ressentir au plus près la culture norvégienne. Les 4 bateaux de la compagnie assurent les lignes régulières et desservent 34 ports de la côte. Débarquements, chargements, embarquements… Les croisiéristes seront les témoins de la vie locale. Pour les encadrer, un guide conférencier Plein Cap, mais pas d’animations privatisées, autres que les interventions culturelles, comme sur une croisière traditionnelle.

À bord, 179 cabines (pour 640 passagers), un design nordique, une ambiance chaleureuse et authentique et tout pour se détendre : jacuzzi, salle de sports, sauna et vastes ponts extérieurs pour se promener et admirer la superbe navigation au cœur des fjords. Dans l’assiette, un hommage respectueux et gourmand aux saveurs régionales norvégiennes. Une croisière idéale en mode décontracté et informel et avec les excursions incluses dans le prix annoncé.



La Norvège à bord du Havila Polaris :

- Au Fil des Fjords Soleil de Minuit (du 13 au 20 mai)

- À la recherche des Aurores Boréales : Bien que ce soit une nouveauté, 2026 est déjà complet. N’hésitez pas à proposer 2027 avec 2 départs ouverts à la vente ! (Du 1er au 8 mars 2027 et du 9 au 16 mars 2027)