The Peninsula Paris : Luc Delafosse nommé Directeur Général

Luc Delafosse est expert reconnu de l'hôtellerie de luxe internationale


Le palace The Peninsula Paris annonce la nomination de Luc Delafosse au poste de Directeur Général, effective à compter du 2 mars 2026. Fort d'une trajectoire internationale au sein d'établissements prestigieux à Londres, Dubaï et Paris, il succède à Vincent Pimont, appelé à diriger l'hôtel historique du groupe à Hong Kong.



Jeudi 26 Février 2026

Luc Delafosse - The Peninsula Paris
The Peninsula Paris nomme Luc Delafosse en tant que nouveau Directeur Général à partir du 2 mars 2026.

Il remplace Vincent Pimont, qui prend la direction du Peninsula Hong Kong après avoir piloté l'établissement parisien, notamment durant la période des Jeux Olympiques.

Luc Delafosse assure désormais la supervision de l'intégralité des opérations du palace, le pilotage des initiatives commerciales stratégiques et la promotion des standards de service personnalisés de l'enseigne.

A lire : The Peninsula, une année pleine de nouveautés

Son expérience couvre des postes de haute direction dans les métropoles de Londres, Beverly Hills, Paris, Monaco, Dubaï et Riyad.

Luc Delafosse : un parcours international au service du luxe

Le parcours de Luc Delafosse inclut la direction d'hôtels emblématiques tels que The Ritz London, l'Hôtel de Crillon à Paris et le Burj Al-Arab à Dubaï.

Plus récemment, il occupait les fonctions de Vice-Président hôtellerie et restauration au sein du groupe Al Khozama à Riyad, supervisant notamment la gestion d'actifs pour le Mandarin Oriental de la capitale saoudienne.

Il a également contribué à la phase de pré-ouverture du Maybourne Riviera en 2021.

Son arrivée coïncide avec le 12e anniversaire du Peninsula Paris, adresse reconnue pour son offre de restauration haut de gamme, portée notamment par le restaurant doublement étoilé Michelin, L’Oiseau Blanc.

Noah Penalva
