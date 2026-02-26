The Peninsula Paris : Luc Delafosse nommé Directeur Général

Le parcours de Luc Delafosse inclut la direction d'hôtels emblématiques tels que The Ritz London, l'Hôtel de Crillon à Paris et le Burj Al-Arab à Dubaï.



Plus récemment, il occupait les fonctions de Vice-Président hôtellerie et restauration au sein du groupe Al Khozama à Riyad, supervisant notamment la gestion d'actifs pour le Mandarin Oriental de la capitale saoudienne.



Il a également contribué à la phase de pré-ouverture du Maybourne Riviera en 2021.



Son arrivée coïncide avec le 12e anniversaire du Peninsula Paris, adresse reconnue pour son offre de restauration haut de gamme, portée notamment par le restaurant doublement étoilé Michelin, L’Oiseau Blanc.

