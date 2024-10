The Peninsula, une année pleine de nouveautés

De son côté, pour répondre à une forte demande, The Peninsula Hong-Kong, le plus ancien des établissements de la marque puisqu'il a été créé dès 1928, par la famille Kadoorie, propose de nouveau à ses clients de sillonner les eaux du Victoria Harbour.



C'est, assure l'établissement, "l’une des expériences les plus prisées de Hong Kong" car elle "associe le luxe patrimonial de The Peninsula Hong Kong et du Star Ferry".



Le Star Ferry est une compagnie de transport maritime opérant depuis 125 ans à Hong-Kong. Dans le cadre du partenariat noué entre les deux marques légendaires, le World Star, un des ferries de la compagnie, a été magnifiquement aménagé pour que les clients du The Peninsula puissent profiter d’un Teatime ou d’une croisière au coucher de soleil. Deux départs sont proposés les samedis et certains dimanches, depuis la fin septembre et jusqu’au 31 mars 2025 prochain.



A cette occasion, les participants découvriront la nouvelle carte de saison de "l’Afternoon Tea on the Harbour", composée de délicieux amuse-bouches salés, de quatre types de sandwichs, et de délices sucrés. Le menu de ce Tea Time (95 € par personne) inclut le café, les thés signature Peninsula et des infusions. Boissons spéciales, vins et champagnes haut de gamme sont proposés moyennant un supplément.