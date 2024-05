Gallada, le restaurant en rooftop du Peninsula Istanbul, a rouvert ses portes

C'estla plus prisée de la ville. Après avoir bénéficié de longs travaux et d'une élégante transformation, Gallada, le restaurant en rooftop du Peninsula Istanbul, rouvre ses portes.Ce restaurant installé sur le toit-terrasse entouré de grenadiers d’un bâtiment historique, qui fut autrefois un terminal maritime de passagers, promet donc des soirées spectaculaires avec vue sur le Bosphore dans un cadre résolument nouveau.Gallada est un restaurant turco-asiatique dirigé par le premier et seul chef doublement étoilé Michelin de Turquie, . Il puise son inspiration, pour chacun de ses plats, dans les ingrédients et techniques utilisées surA la faveur de cette réouverture, les clients sont invités à savourer un nouveau voyage épicurien, grâce au raffinement de la nouvelle carte. Parmi les produits phares de saison figurent de jeunes artichauts cultivés en exclusivité par le domaine d’Urla, à Izmir, préparés avec de l'huile d'olive et une marinade spéciale.Par ailleurs, le keufté « à la Gallada » met à l’honneur les méthodes de cuisson ancestrales et nécessite trois jours de préparation. Quant au Lahmacun, c'est une délicieuse galette à l’agneau.