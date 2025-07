Un nouveau Holiday Inn Resort ouvre en Turquie

La localisation stratégique du Holiday Inn Resort Bodrum West Beach nous permet de tirer parti des opportunités de croissance en implantant nos marques dans les lieux les plus désirés par les voyageurs

poursuit sa croissance en Turquie avec l’annonce de l’ouverture du Holiday Inn Resort Bodrum West Beach, en partenariat avec Uslu Turizm Insaat Tasimacilik Sanayi ve Ticaret A.S. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans un. Le futur complexe comprendra 460 chambres et proposera une gamme d’équipements de type resort, parmi lesquels une piscine de style balnéaire, une plage de sable, un spa, un bar et un espace de conférences. L’objectif est deLe site, situé à proximité de la marina de Turgutreis sur la côte égéenne, offre un accès facilité aux îles grecques voisines, dont Kos. Ce positionnement géographique permet d’attirer une clientèle internationale et locale. Comme l’indique Willemijn Geels : «». Le resort devrait répondre à la demande croissante pour les marques essentielles d’IHG en Turquie.