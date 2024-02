Un grand week-end so chic à Istanbul, autour du The Peninsula 🔑

De la citerne-basilique, il n'y a guère de chemin jusqu’Ã. Précaution à prendre, m'avait avertie Cek :Et le droit d'entrée vient d'être porté à 25 € pour les touristes étrangers.Logiquement, le visiteur qui n'est pas venu à Istanbul depuis quelque temps a envie de voir cette église extraordinaire -à l'époque de sa construction, au début du VIe siècle, sa coupole de 34 mètres de diamètre était un véritable exploit architectural- , car elle estUne péripétie de plus pour cette église qui fut la plus importante basilique des empereurs byzantins (ils y étaient d‘ailleurs couronnés) et, jusqu'au XVe siècle, l'une des plus prestigieuses églises de la chrétienté.Dotée de minarets et transformée en mosquée après la conquête de la ville par les Ottomans en 1453, elle le resta jusqu'à ce qu'en 1934, le gouvernement de Mustapha Kemal Atatürk en fasse un musée.Malgré les protestations internationales, le président turc actuel, Recep Tayyip ErdoÄŸan , a, lui, rebroussé le chemin parcouru.Et, en hauteur, des panneaux blancs tentent de cacher quelques-unes des nombreuses mosaïques qui, sur fond doré, courent sous la coupole, sur le tympan et les murs.A la gloire du Christ, de la Vierge et des empereurs et impératrices de l'Empire byzantin,Muni d'un casque et d'un audioguide (réglable en 23 langues dont le français), le visiteur est invité à aller de salle en salle pour découvrir les principales étapes de l'histoire de Sainte-Sophie, depuis les empereurs romains.Si le principe est intéressant, la réalisation laisse dubitatif. En effet, le parcours doit se faire à toute vitesse :En outre, les images projetées dans les salles sont accompagnées de textes, de bruitages et de musiques, assourdissants lorsqu'il s'agit d'évoquer les périodes romaines et byzantines et plus doux dès que s'installe la période musulmane. Un message subliminal ?