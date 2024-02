Gastronomie, mode : l'Office de tourisme de Turquie mise sur le durable

"d'accueillir toujours plus de visiteurs internationaux".

Carton plein pour la Turquie.Entre janvier et novembre 2023, leur nombre a progressé de 10,82% par rapport à 2022, pour atteindre 46,7 millions. Et 2024 se présente fort bien.En 2024, la Turquie sera même la destination de l'été, selon FTI Voyages qui constate une montée des réservations des Français pour cette destination.Rien de bien surprenant si l'on a en tête que ce pays offre un excellent rapport qualité-prix, un vaste éventail d'offres et des liaisons aériennes pratiques, promettant une expérience de vacances de qualité. Il n’est pas exigé non plus des voyageurs français d’avoir un passeport et un visa pour s'y rendre.Cela tombe bien car, comme le souligne Fatos Ozsoy , l'actuelle directrice de l'Office du tourisme et de la culture de la Turquie de Paris, la Turquie a bien l'intentionPar contrecoup, l'image d'un tourisme balnéaire de masse et relativement abordable reste largement associée à ce pays.En témoigne, la présentation, suivie d'un cocktail dînatoire, jeudi soir, à la Résidence de l'ambassadeur de Turquie à Paris, pendant laquelleLa Turquie affiche en effet de fortes ambitions dans ce domaine depuis l’accord de coopération signé en 2022 avecet gère leur mise en œuvre. Cerise sur le gâteau, en mai dernier, elle a accueilli à Antalya la conférence sur le Tourisme durable organisée par GSTC qui a réuni 300 professionnels (hôteliers, tour-opérateurs, entreprises, organisations non gouvernementales…) du monde entier.