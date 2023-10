Paris, Istanbul, Londres : les atouts luxe des hôtels The Peninsula The Peninsula Paris affiche déjà complet pour juillet 2024, pendant les JO

En 2023, l'ouverture du The Peninsula Istanbul et du The Peninsula London ont porté à trois les établissements gérés en Europe par le groupe hôtelier hongkongais.

Rédigé par PAULA BOYER le Lundi 16 Octobre 2023

La mondialisation a ses vertus : le Peninsula Paris qui a ouvert ses portes en 2014 dans la partie haute de l'avenue Kléber, côté Arc de Triomphe et à deux pas du vénérable hôtel Raphaël, s'est, depuis, imposé comme l'un des plus beaux hôtels de la capitale.



Non seulement il figure sur la liste des douze palaces parisiens mais il affiche déjà complet pour juillet 2024, au moment des Jeux Olympiques...



Il est, il est vrai, installé dans un bâtiment prestigieux qui a, tour à tour, abrité, depuis 1908, le grand hôtel Majestic, puis le siège de l'Unesco, enfin, l'ancien Centre de conférences internationales.



Surtout, avant son ouverture, il a été reconfiguré -et pas seulement rénové- à grand frais par un duo qatari-chinois (à 80 % par le fonds d'investissement Katara Hospitality et à 20 % par The Hongkong and Shanghai Hotels, propriétaire de la marque Peninsula).



Ainsi, il conjugue l'élégance d'une décoration moderne, mêlant un design épuré et un style Art déco, un raffinement savamment travaillé et une qualité de services irréprochable.



Le Peninsula Paris a été le premier établissement de la chaîne hongkongaise en Europe. Depuis le 14 février dernier, il a été rejoint sur la scène européenne par le somptueux The Peninsula Istanbul, puis, depuis septembre, par The Peninsula London.



Le plus ancien des Peninsula reste bien entendu The Peninsula Hong-Kong, créé dès 1928, par la famille juive irakienne Kadoorie qui a fondé le groupe hôtelier après avoir fui, dans un premier temps en Chine, ensuite à Hong Kong, alors sous tutelle britannique. Toutefois, les deux ouvertures européennes ont porté à douze le portefeuille d'hôtels gérés dans le monde sous cette marque.



Pour marquer cet événement, le groupe Peninsula a organisé la semaine dernière un déjeuner de presse à Paris, en présence des directeurs généraux de ses trois établissements européens.



Comme c'est The Peninsula Paris qui recevait, l'accent a été mis sur ce qui fait son originalité, à commencer par son restaurant gastronomique Lili qui allie les subtilités de l'art culinaire cantonais et le savoir-faire des grandes tables françaises.



Au menu donc, pince de homard bleu nacré à la courgette et pistache, cabillaud frit à la sauce aigre-douce accompagné d'ananas et poivron frais et enfin glace à la vanille de Tahiti servie dans une feuille de tabac cristallisée.

Non seulement The Peninsula Paris en plein coeur de Paris, mais il est doté d'une terrasse extérieure en rez-de-chaussée sur l'avenue Kléber et d'un rooftop, L'oiseau blanc , perché au sixième et dernier étage, avec vue panoramique sur les plus célèbres monuments de la capitale française.



Du printemps à début octobre, le Chef Barman et son équipe y proposent une sélection de cocktails rafraîchissants et empreints de créativité florale. Dès le retour des journées ensoleillées, tous les soirs de 18h à 22h30, le Chef David Bizet et son équipe y dévoilent une carte estivale sous forme de petits plats à partager, faisant la part belle aux produits de saison.



"Nous faisons aussi un brunch dans notre restaurant Le Lobby. Evidemment, il faut réserver bien à l'avance. Et comme nous avons un restaurant chinois, nous proposons un brunch chinois le samedi matin au Lili. Et ça marche très bien" , ajoute "rendre cet hôtel aux Parisiens et aux Français".



"Nous faisons aussi un brunch dans notre restaurant Le Lobby. Evidemment, il faut réserver bien à l'avance. Et comme nous avons un restaurant chinois, nous proposons un brunch chinois le samedi matin au Lili. Et ça marche très bien", ajoute Vincent Pimont, le directeur général de The Peninsula Paris, soucieux de "rendre cet hôtel aux Parisiens et aux Français".

"Tous les The Peninsula sont des hôtels qui permettent de découvrir une destination en marchant dans une ville", renchérit Caroline Goux, vice-présidente Ventes du groupe hôtelier, avant de souligner que Peninsula "pouvait chercher une adresse adéquate pendant plusieurs dizaines d'années s'il le fallait". C'est en effet sans doute le propre du luxe que de savoir se faire attendre.

La magnificence du The Peninsula Istanbul, The Peninsula Istanbul et The Peninsula London, témoignent de cet état d'esprit.



Le Peninsula Istanbul est installé au bord du Bosphore, non loin de la tour de Galata, l'un des monuments emblématiques de cette "ville incroyable" , selon les mots de Jonathan H. Crook, son directeur général.



Il loge dans trois bâtiments classés datant du début du XXe siècle soigneusement restaurés et revisités dans un style moderne mâtinés d'éléments de style turc. S'y ajoute, insiste "un immeuble nouvellement construit destiné à héberger l’espace MICE de l’hôtel" .



Equipé des dernières technologies, cet espace dispose de deux salles de conférence, de salons VIP pour des repas privés ou des dégustation de vins ainsi que d’une stupéfiante salle de bal qui, lorsqu’elle est associée à sa terrasse, peut accueillir des dîners de gala de 820 personnes et des cocktails jusqu’à 1 300 invités.



The Peninsula Istanbul est venu couronner l’ambitieux projet -Galataport- de redynamisation du quartier portuaire de Karaköy, proche des hauts lieux touristiques de la partie européenne de la ville turque.



Ce nouveau lieu de vie s’organise autour d’un terminal de croisière souterrain et ultra moderne, de deux musées dont un consacré à l’art moderne et dessiné par Renzo Piano, le tout accompagné d’un centre commercial comprenant un foisonnement de restaurants et de commerces haut de gamme.



Le restaurant le Gallada – 350 couverts - a, en revanche, l'atout majeur d'être posé sur un immense toit-terrasse. D’où la promesse de vues uniques sur le Bosphore et les jardins de l’hôtel en contrebas.



Les deux nouveaux venus en Europe, The Peninsula Istanbul et The Peninsula London, témoignent de cet état d'esprit.

L'adresse prestigieuse du The Peninsula London



Il est installé dans un immeuble flambant neuf conçu pour s'harmoniser avec les bâtiments patrimoniaux environnants.

Ses 190 chambres et suites sont d’un raffinement sobre, inondé de lumière naturelle.



Dotées de mobilier, de tissus et d'œuvres d'art créés sur mesure, elles disposent toutes de dressings lambrissés en acajou, de superbes salles de bains en onyx miel et d’aménagements personnalisés créés par des artisans britanniques de renom. Nombre d’entre disposent de baies vitrées offrant des vues incomparables sur Belgravia.



Atout maître à Londres, les chambres du The London Peninsula démarrent à 51 m2, soit presque le double de ce que proposent d'habitude les palaces londoniens.



De son côté, le tout nouveau The Peninsula London occupe l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale britannique : dans le quartier de Belgravia, à côté de Hyde Park Corner et de l'arc de triomphe de Wellington, à quelques pas du palais de Buckingham et des jardins de Kensington.

"Des émotions et des personnes à découvrir" "Ce qui fait le Peninsula, ce sont des émotions et des personnes à découvrir. Ce sont donc aussi les gens qui sont derrière" , a encore insisté Caroline Goux, avant de rappeler la campagne lancée en début d'année -vidéos à l'appui- mettant en avant des membres éminents du personnel et la manière dont ils contribuent au séjour des clients. Par exemple Connie, l'une des chauffeurs de Rolls-Royces du Peninsula Hong-Kong.



Toutes ces attentions contribuent évidemment au succès des hôtels The Peninsula. Vincent Pimont, le directeur général de l'hôtel parisien s'en réjouit, notamment toutefois qu'il est extrêmement rare qu'il soit complet " un an à l'avance", comme c'est le cas pour juillet 2024, au moment des Jeux Olympiques et aussi de son dixième anniversaire.



L'établissement parisien qui se distingue par ses larges volumes, compte pourtant 200 chambres dont 87 suites (certaines sont en duplex, avec terrasse). Et, en ce moment, le prix des chambres s'affiche " à partir de 1 743 € "... Cela laisse imaginer les tarifs des plus belles suites -plus de 300 m2- dotées d'un ascenseur privée qui permet de rejoindre sans être vu le parking installé au troisième sous-sol.



"Ce qui fait le Peninsula, ce sont des émotions et des personnes à découvrir. Ce sont donc aussi les gens qui sont derrière", a encore insisté Caroline Goux, avant de rappeler la campagne lancée en début d'année -vidéos à l'appui- mettant en avant des membres éminents du personnel et la manière dont ils contribuent au séjour des clients. Par exemple Connie, l'une des chauffeurs de Rolls-Royces du Peninsula Hong-Kong.

Toutes ces attentions contribuent évidemment au succès des hôtels The Peninsula. Vincent Pimont, le directeur général de l'hôtel parisien s'en réjouit, notamment toutefois qu'il est extrêmement rare qu'il soit complet "un an à l'avance", comme c'est le cas pour juillet 2024, au moment des Jeux Olympiques et aussi de son dixième anniversaire.

L'établissement parisien qui se distingue par ses larges volumes, compte pourtant 200 chambres dont 87 suites (certaines sont en duplex, avec terrasse). Et, en ce moment, le prix des chambres s'affiche "à partir de 1 743 €"... Cela laisse imaginer les tarifs des plus belles suites -plus de 300 m2- dotées d'un ascenseur privée qui permet de rejoindre sans être vu le parking installé au troisième sous-sol.

"Cette confidentialité, c'est le luxe. Le luxe, c'est ce que l'on apporte comme service", philosophe Vincent Pimont, qui travaille depuis seize ans chez The Peninsula. Il a occupé diverses postes de responsabilités, notamment au The Peninsula Pekin avant de revenir à Paris en janvier 2022. "En Asie, dit-il, j'ai appris l'empathie et l'humilité", confie-t-il, soucieux "d'offrir un luxe ni ostentatoire ni guindé".

Solidaire d'Octobre rose "Dès la fin du Covid, en mars 2022, l'activité a repris au The Peninsula Paris" , poursuit Vincent Pimont. "Les clients sont revenus en force, en particulier les Américains et les clients du Moyen-0rient", se souvient-il. Au final, l'année 2022 "a été très belle, meilleure même que 2019 ", assure-t-il, alors même que les clients chinois ne voyagent pas encore.



Pour autant, The Peninsula Paris n'entend pas s'enfermer dans une bulle de luxe à l'écart du monde. Cette année encore, il s'est de nouveau engagé, comme il le fait depuis 2014, en faveur de "Octobre rose". ["La sensibilisation du grand public à l'importance de la prévention du cancer du sein est une cause qui me touche beaucoup]i, souligne Vincent Pimont.



En 2023, The Peninsula Paris aide financièrement l'association "Les Bonnes féés" -créée à l'initiative de plusieurs Miss France dont Sylvie Tellier- qui est à l'origine de quatre "Maisons des Bonnes fées" (à Nancy, Lyon, Lille et Montpellier). Ces Maisons permettent aux patientes de bénéficier de sons et thérapies complémentaires aux traitements anti-cancéreux.



Pour mobiliser des fonds dans le cadre de son programme "Peninsula In Pink", le palace parisien réserve notamment, pendant tout le mois d'octobre, un montant défini sur la vente d'offres spécifiques disponibles dans ses restaurants, son bar et son Spa.

Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com

