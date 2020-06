David Bizet devient Chef Exécutif de l’hôtel The Peninsula Paris « respect de la nature, des saisons et des produits »

Dès ce mois de juin 2020, le Chef étoilé David Bizet rejoint les cuisines du palace parisien The Peninsula Paris, en tant que Chef Exécutif. « Accueillir David Bizet à la tête de nos cuisines représente un grand moment d’enthousiasme pour le Peninsula Paris. Nous sommes fiers d’asseoir ainsi la position de nos restaurants en tant que lieux incontournables de la vie parisienne », déclare Mauro Governato, Directeur Général de l’établissement.

Jeudi 25 Juin 2020

Originaire de Mortagne-au-Perche et fidèle à sa Normandie natale, le chef reçoit une éducation tournée vers la terre.



Gourmand de nature, c’est entouré de sa famille qu’il développe sa passion pour le bien manger, puis pour la cuisine.



Inspiré notamment par ses grands-parents agriculteurs, il prend conscience très jeune de la richesse du terroir qui l’entoure et de la nécessité de respecter l’environnement.



En 1993, à l’âge de 15 ans, le jeune homme intègre l’école hôtelière de Granville (50). Il poursuit ensuite son apprentissage à Caen et obtient en 1997 son brevet de maîtrise.



Deux ans plus tard, il rejoint la brigade du Four Seasons George V en tant que demi-chef de partie. Il y reste 18 ans et gravit les échelons pour être finalement nommé chef du restaurant Le Cinq en 2014. Il est ensuite nommé chef du restaurant l’Orangerie, au sein duquel il obtient en 2017 sa première étoile Michelin, en tout juste huit mois.

2e étoile guide Michelin en janvier 2020 En 2018, David Bizet retrouve les équipes du Taillevent et le guide Michelin lui décerne sa deuxième étoile en janvier 2020.



Cette dernière récompense lui ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons culinaires au sein du célèbre palace de l’Avenue Kléber.



Le talentueux chef normand prend ainsi les rênes de l’histoire gastronomique du Peninsula Paris et conservera comme fil conducteur « le respect de la nature, des saisons et des produits ».



Il usera de son talent et de son expertise pour faire évoluer l’ensemble des restaurants et laisser s’épanouir le caractère de chacun : gastronomie française au restaurant étoilé L’Oiseau Blanc, gastronomie cantonaise au LiLi et cuisine française et internationale au Lobby Restaurant.



« C’est un moment très excitant de ma carrière, je suis heureux d’avoir l’opportunité d’exprimer différentes gastronomies à travers plusieurs restaurants », confie le chef de 42 ans.

