J’ai testé pour vous la classe Madras d’Air Caraïbes

Sur le vol aller, opéré de jour, le service se veut fluide et rythmé.



Le repas est servi à l’assiette : mise en bouche, entrée, plat au choix, fromages et dessert. Les portions sont équilibrées, la présentation soignée, et le service attentif.



La carte des vins propose notamment un Saint-Émilion et un Chablis, servis avec constance.



Côté divertissement, films récents, séries et musique accompagnent les heures de vol, tandis que la presse numérique est accessible via tablette.



Seul léger bémol relevé durant le trajet : un Wi-Fi parfois poussif. Suffisant pour consulter ses messages ou envoyer quelques mails, mais inadapté à des usages plus lourds ou au streaming.



À l’atterrissage, les avantages de la classe Madras se prolongent : débarquement prioritaire et livraison rapide des bagages.



Au retour, depuis Saint-Domingue, l’accès au salon situé à proximité immédiate de la porte d’embarquement permet d’aborder le vol de nuit dans de bonnes conditions. À l’arrivée à Orly, la ligne 14 du métro renforce encore l’aspect pratique de l’aéroport.