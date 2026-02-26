TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
J’ai testé pour vous la classe Madras d’Air Caraïbes

Entre Paris-Orly et Samaná, en République dominicaine


À l’occasion du vol inaugural entre Paris-Orly et Samaná, en République dominicaine, TourMaG a eu l’opportunité de tester la classe Madras, la cabine affaires d’Air Caraïbes. Une expérience premium qui illustre la montée en gamme engagée par la compagnie et la modernisation progressive de sa flotte long-courrier.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 07:37

L’A350-900 déployé sur la ligne de Samaná dispose de 18 sièges en classe Madras - Photo : LG
À Orly, tout commence par un détail qui n’en est pas un : l’absence de file d’attente.

Les passagers de la classe Madras (affaires) d'Air Caraïbes, bénéficient de comptoirs d’enregistrement dédiés et d'un passage prioritaire aux contrôles de sûreté et de police. Dans des aéroports parfois saturés, ces minutes gagnées changent le rythme du départ.

Puis, toujours avant l’embarquement, ces passagers ont accès au salon Extime, apprécié pour son calme et sa luminosité.

Le buffet, varié et régulièrement réapprovisionné, permet d’aborder sereinement un vol long-courrier - près de neuf heures dans notre cas, entre Paris et la République Dominicaine. Une parenthèse confortable qui marque déjà la différence.

À noter : depuis le 23 septembre 2025, les membres Préférence Diamant disposent d’un accès gratuit au salon avec un accompagnant, quelle que soit leur classe de voyage.

L’A350, symbole du renouveau d’Air Caraïbes

Les sièges s'inclinent à 180° pour se transformer en véritables lits plats - Photo : Air Caraïbes
La nouvelle liaison d'air Caraïbes vers Samana est opérée en Airbus A350-900, appareil de dernière génération au cœur de la stratégie de modernisation de la flotte.

Dès le décollage, le niveau sonore frappe par sa discrétion.

La cabine, mieux pressurisée, limite la sensation de fatigue en vol long-courrier, tandis que la luminosité naturelle, accentuée par de larges hublots, participe à l’impression d’espace.

Plus économe en carburant et moins émetteur, l’appareil permet également à la compagnie de réduire son empreinte environnementale.

Une cabine affaires à taille humaine

La classe Madras se compose de 18 sièges répartis sur trois rangées - Photo : Air Caraïbes
À bord, la classe Madras se compose de 18 sièges répartis sur trois rangées, dans un appareil majoritairement configuré pour une clientèle loisirs.

Ce format intimiste renforce la sensation de calme et d’exclusivité.

Les sièges, larges et enveloppants, s’inclinent à 180 degrés pour former un véritable lit horizontal - un atout évident sur le vol retour de nuit.

En quelques gestes simples, l’installation se transforme, sans manipulation complexe. Coussin, couverture épaisse et trousse de confort complètent l’ensemble.

L’accueil est attentif, précis sans être démonstratif. Le verre de bienvenue - champagne ou jus de fruits - donne immédiatement le ton.

À bord : confort, calme et gourmandise

Mise en bouche, entrée, plat au choix, fromages et dessert. Les portions sont équilibrées, la présentation soignée, et le service attentif - Photo : LG
Sur le vol aller, opéré de jour, le service se veut fluide et rythmé.

Le repas est servi à l’assiette : mise en bouche, entrée, plat au choix, fromages et dessert. Les portions sont équilibrées, la présentation soignée, et le service attentif.

La carte des vins propose notamment un Saint-Émilion et un Chablis, servis avec constance.

Côté divertissement, films récents, séries et musique accompagnent les heures de vol, tandis que la presse numérique est accessible via tablette.

Seul léger bémol relevé durant le trajet : un Wi-Fi parfois poussif. Suffisant pour consulter ses messages ou envoyer quelques mails, mais inadapté à des usages plus lourds ou au streaming.

À l’atterrissage, les avantages de la classe Madras se prolongent : débarquement prioritaire et livraison rapide des bagages.

Au retour, depuis Saint-Domingue, l’accès au salon situé à proximité immédiate de la porte d’embarquement permet d’aborder le vol de nuit dans de bonnes conditions. À l’arrivée à Orly, la ligne 14 du métro renforce encore l’aspect pratique de l’aéroport.

Photo : Air Caraïbes
Sans chercher à rivaliser avec les cabines affaires les plus exclusives du marché, la classe Madras tient pleinement son rang et affiche un excellent rapport qualité-prix.

Elle offre un équilibre convaincant entre confort, qualité de service et convivialité, porté par un équipage engagé et attentif.

Une proposition cohérente pour des vols long-courriers loisirs, qui rend le voyage particulièrement agréable et confirme la montée en gamme d’Air Caraïbes.

Un sens du service illustré jusqu’au bout : un membre d’équipage a pris l’initiative de récupérer un chargeur oublié lors du vol aller pour me le restituer au retour. Un détail, mais révélateur.


