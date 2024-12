Air Caraïbes réceptionne son A350 densifié pour les Antilles et... la Réunion !

Deux tiers sur les Antilles et un tiers sur la Réunion

C’est toujours important de savoir bien se positionner. Air Caraïbes, c'est une compagnie qu'on appelle Legacy, donc trois classes. Nous avons encore un fort potentiel de développement sur la premium, et sur l'économie. »

Cet avion ne viendra donc pas remplacer les triclasses, il viendra en renfort et va nous permettre notamment de pouvoir aussi augmenter les capacités sans augmenter les fréquences.

On regarde les courbes d’engagement et on optimise la profitabilité de nos routes en mettant les bons modules. Aussi, plus vous optimisez la densité de l'avion, plus vous pouvez être, je dirais, compétitif sur vos prix. Cet un enjeu par rapport à des prix qui augmentent

Pour Air Caraïbes, il devrait donc être exploité principalement sur les routes vers Fort-de-France et Point-à-Pitre, première destination sur lequel il est programmé ce mercredi 18 décembre.Il devrait aussi effectuer des vols sur la Réunion «» a précisé Muriel Assouline , Directrice Générale d’Air Caraïbes , à TourMaG, profitant de cette facilité de croiser les avions entre les flottes French bee et Air Caraïbes.nous confiait Christine Ourmières-Widener , la Présidente d’Air Caraïbes et de French bee.Et d’ajouter «».