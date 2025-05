French bee met le cap sur le Canada

le nez creux

Givré

French bee vient de rajouter une île à son réseau !On l’oublie souvent, mais oui,enserrée dans les bras puissants du fleuve Saint Laurent, comme pour la retenir - en ces temps troubles d'appétence de certains pour les annexions - de glisser vers les États-Unis.French bee qui, jusqu’à maintenant profitait pour se développer de l’eldorado US en ayant ouvert San Francisco, Los Angeles, Miami et New York, semble avoir eu «» en choisissant cette fois-ci Montréal.L’ambiance était donc à la fête ce 30 avril 2025 à Paris Orly, pour accueillir les passagers du vol inaugural de la compagnie.De la zone d’enregistrement entièrement décorée en bleu et blanc - jusqu’à la porte d’embarquement - les passagers de ce premier vol vers le Québec ont pu profiter d’une atmosphère chaleureuse avec, aussi, un avant-goût de ce qui les attend à destination : une animation musicale assurée par un trio de musiciens canadiens, et une dégustation de sirop d’érable chaud versé sur de la glace et transformé en sucette.Les passagers ont profité de ces petits cadeaux à l’embarquement après le traditionnel coupé de ruban avec, en maître de cérémonie, Paul-Henri Dubreuil , président de French bee, qui a fait le déplacement jusqu’à Montréal.]bÀ bord aussi, les passagers ont pu savourer en apéritif une sélection de spécialités canadiennes : l’apéritif Caribou, le Whisky au sirop d’érable Sortilège ou encore le cidre de glace «» québécois.