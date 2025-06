Webinaires canadiens : découvrez le Canada atlantique avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador

Ces webinaires sontLes présentations sont majoritairement en français, même si certaines pourraient être en anglais. Inscrivez-vous via ce formulaire aux webinaires 2025, et notamment pour celui de juillet :, partez dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à la découverte du Canada atlantique :Grâce aux nouveaux vols directs hebdomadaires entre(du 18 mai au 19 octobre), découvrir Terre-Neuve-et-Labrador n’a jamais été aussi simple.Située sur la côte atlantique du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador est une province captivante composéeRiche en paysages majestueux et en héritages culturels uniques, elle invite les voyageurs à vivre une immersion complète entre nature, histoire et rencontres humaines., des fjords grandioses, des forêts boréales, des toundras fleuries et une faune variée – baleines, macareux, ours noirs, orignaux, caribous – forment un décor d’exception propice à l’émerveillement.C’est aussi une terre profondément marquée par l’histoire. Ley est riche : les Mi’kmaqs, les Inuit et les Innus participent pleinement à l’identité culturelle de la province, notamment dans des lieux comme Conne River ou North West River. On y retrouve aussi les vestiges d’un, ainsi que des sites patrimoniaux liés à la présence française comme Placentia, capitale de la colonie de Plaisance jusqu’en 1713.Chaque région dévoile ses trésors : tout à l’ouest de la province, le Labrador est un écrin de nature où l’on peut randonner dans les monts Torngat accompagné d’un guide inuit. Sur l’île de Terre-Neuve, la côte ouest séduit avec le magnifique, classé à l’; le centre avec; l’est avec les paysages marins de Trinity et Bonavista ; enfin, la péninsule d’Avalon avec, ses pubs, son sentier côtier mythique (East Coast Trail) et ses colonies d’oiseaux marins.Venez découvrir pourquoi cette province la plus à l’est du Canada est une destination idéale à l’automne : paysages flamboyants, randonnées côtières spectaculaires, festivals des récoltes…Ce webinaire vous sera présenté en français par Valérie Saltel de l'équipe Explore Terre-Neuve-et-Labrador , pour représenter Candice Walsh, responsable trade et média de Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador . Un invité spécial interviendra également : J.P. Dubois, de l'agence réceptive locale McCarthy’s Party Cliquez code ici pour visionner la dernière vidéo promotionnelle de Terre-Neuve-et-Labrador.