Air Caraïbes et French bee élargissent leur offre

une empreinte carbone la plus basse du marché – soit en moyenne sur les deux compagnies 2,2 litres de carburant consommés aux 100 km par passager

prévoit en 2025 une augmentation de capacité sur plusieurs de ses axes majeurs. La ligne Paris Orly – Pointe-à-Pitre atteindra jusqu’à 17 vols par semaine, avec une fréquence supplémentaire en avril et en mai par rapport à 2024.La liaison Paris Orly – Fort-de-France bénéficiera d’une hausse similaire, avec jusqu’à 15 vols hebdomadaires et une fréquence en plus en avril, mai et novembre. En ce qui concerne la Guyane,sera desservie jusqu’à 7 fois par semaine.Air Caraïbes maintient également ses dessertes sur d’autres destinations internationales.seront toutes deux assurées jusqu’à 7 vols et 3 vols par semaine respectivement. La ligne Paris Orly – Saint-Domingue est maintenue avec un vol hebdomadaire.Ces hausses de fréquences s’inscrivent dans une stratégie de consolidation du positionnement d’Air Caraïbes sur les marchés d’Outre-mer. Elles visent à répondre à la demande croissante des passagers tout en optimisant les capacités offertes sur des destinations à forte attractivité.L’ensemble des vols est assuré en Airbus A350, un appareil permettant «».