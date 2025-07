French bee renforce sa ligne vers Montréal

La cabine Premium Blue incarne notre promesse : proposer une expérience de voyage confortable et accessible, à bord d’avions modernes et responsables. Elle reflète notre ambition d’offrir plus de confort, de services pratiques et des prix toujours attractifs à nos clients

Depuis le lancement de la ligne Paris-Orly – Montréal le 30 avril 2025, French bee enregistre un taux de remplissage moyen de 90 %. Face à cette demande, la compagnie a porté la fréquence à. Les départs sont programmés à 19h20 depuis Paris-Orly, pour une arrivée à 21h00 à Montréal. Les retours s’effectuent à 23h00 avec une arrivée à Paris-Orly à 12h00 le lendemain.La cabine Premium Blue , disponible à bord des Airbus A350, comprend 35 sièges en configuration 2-3-2, avec un espacement de 91 cm, écrans HD de 30 cm, prises USB et PC, repose-jambes et repose-pieds, kit confort, et ambiance feutrée. La connexion Wi-Fi est également accessible.. En, le tarif aller-retour est, tandis qu’en basse saison, à partir du 26 août, il débute à 799 € TTC. Les prestations incluent un bagage cabine de 12 kg, deux bagages en soute de 23 kg chacun, deux repas avec boissons, un embarquement prioritaire et une livraison accélérée des bagages., déclare : «. »