APG devient l'agent général de French Bee au Canada

Notre équipe canadienne est prête à fournir une expertise locale et un accompagnement, afin que French bee puisse s'imposer sur ce marché dynamique du voyage.

Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau partenariat commercial avec APG. Cette collaboration marque un tournant important dans le lancement de notre nouvelle route vers Montréal, nous permettant d'offrir encore plus de valeur à nos clients canadiens

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par French bee comme agent général des ventes pour le Canada. Cette collaboration témoigne de la demande croissante entre Paris et Montréal, et nous sommes ravis de participer à cette croissance internationale », a déclaré Sandrine de Saint Sauveur , présidente d'APG Inc. «», a déclaré de son côté Marc-Antoine Blondeau directeur général de French bee.