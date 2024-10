FrenchBee s’envole vers Montréal

La vente des billets est déjà ouverte !

French bee renforce sa présence en Amérique du Nord avec une nouvelle ligne directe entre Paris-Orly et Montréal, dès le 30 avril 2025. Avec des vols réguliers et des tarifs compétitifs en Economy et Premium, la compagnie aérienne promet une expérience accessible et confortable pour tous.

Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 16 Octobre 2024

