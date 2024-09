French Bee propose un tarif... sans bagage !

Créée en 2016 et filiale du Groupe Dubreuil French Bee est une compagnie low cost long-courrier.Sa flotte est composée de six appareils Airbus A350, de dernière génération, reconnus pour leur efficacité énergétique et leur confort. Ces avions permettent à la compagnie d’opérer des vols vers des destinations telles que La Réunion, Tahiti, ainsi que plusieurs villes d’Amérique du Nord, tout en maintenant des coûts compétitifs.En raison de la concurrence très sérieuse, telle que Norse ou PLAY, n'a eu d'autres choix que de s'aligner, en proposant des gammes tarifaires pour rentrer dans la danse des petits prix et maintenir sa proposition marketing.Reste à savoir si les voyageurs seront au rendez-vous.