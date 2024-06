"Le Groupe Dubreuil Aéro ne veut la faillite de personne"

Dans une interview publiée par Tour Mag le 6 juin 2024, le président de la compagnie Corsair a tenu des propos que Groupe Dubreuil Aéro, maison mère d’Air Caraïbes et French bee, premier groupe aérien français indépendant, tient à corriger pour la bonne compréhension des lecteurs et pour rétablir la vérité.



Dire qu’il y a des « incompréhensions et des erreurs » dans les propos du Groupe Dubreuil Aéro est erroné.



Le Groupe Dubreuil Aéro n’a rien inventé dans les déclarations qu’il a tenues sur la nouvelle demande d’aide publique présentée par Corsair et pour laquelle, le groupe a pu, en sa qualité de « partie intéressée », présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de la Commission européenne.



Les propos du Groupe se sont toujours et uniquement basés sur le contenu de la décision ci-dessus référencée publiée officiellement au Journal officiel de l’Union européenne le 24/04/24 sous

Il y a apporté des commentaires factuels pour défendre ses intérêts et ceux de ses salariés.