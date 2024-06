Air Caraïbes : "Nous ne souhaitons pas la mort de Corsair !"🔑

TourMaG - Si je résume, vous voudriez qu'il n'y ait pas d'abandon de dettes de l'Etat, vis-à -vis de Corsair...



Christine Ourmières-Widener : S'il y a un besoin de soutien de l'État, déjà , il faut qu'on nous explique si le dernier plan a été livré conformément au cadre législatif (la Commission avait justement émis des critiques à ce sujet dans ces griefs, ndlr).



Deuxièmement, conformément à ce que peut expliquer l'Etat, si c'est une extension du plan 2020, alors nous demandons une confirmation qu'il soit conforme aux règles et savoir ce que prévoit le plan de restructuration.



Un plan d'aide étatique, pour une compagnie en difficulté, prévoit une restructuration des coûts et non une augmentation de la flotte. Pourtant, Corsair possède un avion supplémentaire, alors que l'Europe avait exigé un maintien de la flotte et non un accroissement.



Encore une fois, nous voulons continuer à nous développer, mais à armes égales. Nous avons seulement des velléités en rapport avec le business.



TourMaG - Pourtant vos concurrents dénoncent régulièrement un "acharnement" de votre part...



Christine Ourmières-Widener : Ce mot est totalement déplacé.



Nous parlons seulement de business, il n'y a rien de personnel. Ensuite nous sommes parties prenantes, face à des aides du gouvernement français que je qualifierais de très conséquentes, c'est un euphémisme.



Donc au regard de ces montants, il aurait été choquant et non professionnel que nous n'ayons pu partager notre avis.



TourMaG - Vous savez que si ce plan de restructuration tombe à l'eau, l'avenir de Corsair à court et moyen terme est grandement hypothéqué. L'offre aérienne serait alors drastiquement réduite.



Christine Ourmières-Widener : C'est une hypothèse qui n'est démontrée par personne;



Toutes les affirmations qui expliquent qu'en réduisant la concurrence et en passant de 3 concurrents à 2, cela entrainerait une hausse des prix, ne sont basées sur aucune réalité économique.



Dans l'aérien, la seule règle qui vaille est celle de la capacité. Si la capacité ne bouge pas, il n'y a pas de raison que les prix changent.



Il n'est pas possible de vouloir maintenir des acteurs juste pour éviter la consolidation du marché.