Sauvetage Corsair : La Commission européenne doute, Bercy rassure !

Sur ces deux points, l'instance bruxelloise indique que le projet de sauvetage n'a pas seulement été modifié, mais a été très grandement revu. De plus, la demande a été adressée " deux mois et demi après la fin de la période de restructuration antérieure. "



Ce n'est pas tout, car l'argument de la dépendance économique, une envolée des prix, et sociale des Antilles vis-à-vis de Corsair n'a pas été apprécié comme tel par la Commission.



Elle note d'ailleurs que pendant les trois dernières années, la compagnie a redéployé certaines de ses capacités pour desservir des destinations sur le continent africain francophone.



De quoi s'interroger, sur la continuité territoriale brandie par l'exécutif français, pour justifier l'aide, à hauteur de 137 millions d’euros. Ce n'est pas la seule question des commissaires.



" Le Plan de Restructuration révisé tel que soumis par les autorités françaises présente un nombre de lacunes qui contribuent conjointement à ce qu’il soit raisonnable de considérer lerétablissement de la viabilité à long terme de Corsair comme douteux à ce stade, " poursuit la lettre.



Une observation en forme de coup de grâce qui ne fait pourtant pas sourciller la direction de la compagnie.



De même, la missive émet des doutes sur la suffisance de l'appart en new money. En décembre 2023, les dirigeants de Corsair se félicitaient de valider enfin un tour de table tant attendu, pour satisfaire, les exigences de l'exécutif français.



Alors qu'il en exigeait 50 millions, 30 millions ont été trouvés, dont 15 apportés par la République du Congo et quelques millions par Laurent Abitbol, via Marietton Développement.



" Ces contributions demeurent relativement limitées par rapport aux besoins de trésorerie à court et moyen termes de la compagnie, en particulier tenant compte des difficultés financières actuelles qu’elle rencontre.



Ensuite, s’agissant des autres apports avancés par les autorités françaises comme permettant de contribuer au retour à la viabilité de la compagnie, la Commission constate que un certain nombre d’entre eux, qu’ils soient d’origine privée ou publique, correspondent, en réalité, à des initiatives anciennes (..) et apparaissent donc comme « recyclées » pour les besoins de la justification des nouvelles aides considérées lors de la présente procédure, " affirme le texte.