Droits des passagers : une journée décisive pour éviter un rabotage en règle ! [ABO]

Selon un observateur proche du dossier, son homologue allemand aurait proposé le maintien des seuils actuels, mais une réduction des montants d’indemnisation. Une volte-face inattendue, de la part d’un pays traditionnellement favorable au secteur aérien.



Ce jeudi 5 juin 2025 sera donc décisif pour cette réforme. Les ministres des Transports des 27 pays membres devront se prononcer sur ce texte. Pour l'heure, le vote demeure incertain.



" La voix de la France sera déterminante pour faire basculer le sort du texte.



Si le ministre ne soutient pas cette réforme, elle tombera. Dans le cas contraire, il devra assumer son alignement avec les intérêts des compagnies plutôt que ceux des voyageurs. Les circonstances exceptionnelles devraient aussi être édulcorées.



De plus, le Parlement européen devrait produire un rapport d'évaluation 3 ans après la mise en application de cette version, " partage un lobbyiste.



Et d'après nos informations en provenance du cabinet de Philippe Tabarot, le ministre apportera son soutien à cette proposition.



Il note que le texte a dû affronter d'âpres et longues négociations, le projet actuel semble pouvoir recueillir une majorité qualifiée représentant un " compromis équilibré. "



Le cabinet rappelle que l'enjeu est de clarifier 15 ans de jurisprudence qui se sont accumulés et qui sont sources d’instabilité pour les droits des passagers. La proposition donnera lieu à une " trentaine de nouveaux droits pour les passagers qui ne seront désormais plus soumis à la jurisprudence, mais inscrit dans le règlement. "