Quand les compagnies pleurent, les passagers trinquent ! [ABO]

La position adoptée aujourd'hui répond à la demande pressante des passagers aériens et des compagnies aériennes pour des règles actualisées, plus claires et plus simples.



Ces règles révisées apporteront plus de 30 nouveaux droits aux passagers aériens, applicables dès l'achat du billet jusqu'à leur arrivée à destination, et parfois même au-delà,

Véritable ville dans la ville, pouvoir dans le pouvoir, plus de 50 000 lobbyistes sillonnent les couloirs des institutions de l'UE à Bruxelles.Un effectif pléthorique quand on le compare aux 60 0000 fonctionnaires et agents européens présents dans la capitale belge.L’objectif de ces influenceurs de l’ombre ? Apposer leur patte sur les politiques et le droit européens, pour que les textes penchent du bon côté : celui de leurs clients.En faisant un tour sur le site LobbyFacts, qui s’appuie sur des données officielles, on comprend très vite que la bataille politique est avant tout une affaire de gros sous. Etonnant, non ?à ses actions catégorielles de lobbying.Je ne vais pas vous égrener les dépenses en petits fours, gaufres liégeoises et autres joyeusetés d'influencePendant ce temps," a commenté Dariusz Klimczak, ministre de l'Infrastructure de Pologne et président du Conseil.C'est lui qui a pris en charge le lourd dossier de la réforme des droits des passagers. Loin de moi l'idée de remettre pas en cause la parole d’un politique. Vous me connaissez, ce n’est pas mon genre...À l’inverse, j’ai souvent lu, écouté, écrit, et encore tout récemment,d’impôts et d’exigences réglementaires, qui plomberaient la bonne santé financière de leurs sociétés.