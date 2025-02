Droits des passagers : vers un bouleversement des règles ?

" Les droits des passagers en Europe sont une avancée qui ne doit pas être remise en cause. Depuis plus de 20 ans, le règlement européen sur les droits des passagers aériens est un succès pour les consommateurs.



Or, la révision prévue sous la présidence polonaise de l’UE, basée sur un projet dépassé de 2013, pourrait gravement affaiblir ces droits. Alors que les compagnies aériennes enregistrent des bénéfices records, il serait absurde de réduire les protections des passagers, "a déclaré Imane El-Bouanani, experte légale en droits des passagers chez Flightright.



Une posture et des déclarations que soutient aussi l'ECTAA.



Pour le syndicat des opérateurs touristiques européens, il n'est pas question de rouvrir ce dossier et de déprécier les droits des passagers.



L'organe de lobbying de la profession rappelle qu'en 2009, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué dans l’arrêt Sturgeon sur le fait que les désagréments causés par un retard important et une annulation de vol sont identiques.



Par conséquent, les passagers doivent être traités de la même manière. Elle a ainsi décidé que les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers lorsque le retard à l’arrivée dépasse 3 heures.



L'ECTAA demande l’intégration de l’arrêt Sturgeon dans la nouvelle version du règlement sur les droits des passagers aériens et rejette l’augmentation des seuils de retard avant indemnisation.



Pour l'heure, le dossier a seulement été ouvert, les discussions sont loin d'aboutir et les différents lobbyistes vont se mettre en action pour faire évoluer le texte en fonction des besoins de leurs clients.



" Il faut bien comprendre que si la présidence polonaise rouvre un tel dossier, c'est qu'il y a eu une discussion avec les autres Etats membres. Rien ne dit qu'ils soient pour la modification du seuil à 5 heures, il souhaite juste la réouverture du dossier de la proposition de 2013.



Pour résumer, il existe un consensus pour en reparler, mais pas sur le fond, " analyse Eric Drésin.