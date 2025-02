Voyage à forfait : une nouvelle définition qui inquiète !

floue

Nous avons participé de bonne foi, dans l'espoir de contribuer à une réforme constructive. Malheureusement, nos préoccupations ont été totalement ignorées,

Depuis la volonté de la réforme, nous vous avons souvent rappelé que le rôle des intermédiaires était dans un coin de la tête du législateur européen.Avec cette nouvelle définition certes "" les acteurs en ligne comme Booking.com ou Airbnb vont donc se retrouver à devoir assumer les mêmes problématiques que les agences de voyages classiques, lors des grèves ou complications durant le séjour.En plus d'être une occasion manquée d'une réforme équilibrée et significative, rien ne dit que cela améliore vraiment les droits des consommateurs. Le syndicat dénonce un manque certain de dialogue avec toutes les parties prenantes, pour l'élaboration de ce rapport.Les auditions n'étaient que de 5 minutes par intervenant. Un créneau qui interroge sur les motivations réelles de l'eurodéputé." regrette Eric Drésin, Secrétaire général de l’ECTAA.