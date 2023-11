Révision directive voyages à forfait : que prévoit le texte validé par la Commission européenne ?

Néanmoins, les EDV comme l'ECTAA négocient âprement depuis de longs mois pour tenter de faire comprendre à l'Europe les spécificités du secteur. Une tache ardue car, face à eux, le commissaire européen Didier Reynders, en charge de la révision de la directive, a adopté une position clairement pro-consommateurs.



Ainsi, après une première mouture du projet de révision de la directive sur les voyages à forfait sortie en juin, puis retoquée, le nouveau texte a été validé par les commissaires en cette fin du mois de novembre, avec l'ambition d'offrir " des droits plus solides et plus clairs aux voyageurs " et de clarifier " les obligations et les responsabilités des organisateurs de voyages à forfait ".



Il prévoit donc que les voyageurs reçoivent des informations claires indiquant " si une combinaison de services de voyage qui leur est proposée constitue un forfait, qui est le professionnel responsable et leurs droits en tant que voyageurs à forfait ", indique la Commission européenne.



Cette dernière souhaite également revoir la définition des forfaits et des prestations de voyage liées (LTA), évoquant des "adaptations", sans plus d'explication. " Cela clarifiera les droits des voyageurs et garantira des conditions de concurrence équitables pour les commerçants ", précise-t-elle.



Ces clarifications doivent entraîner une " simplification pour les organisateurs (et des gains de temps) et une concurrence plus équitable entre les entreprises". "Le nombre de formulaires d'information pour les LTA sera réduit de 5 à 2. Cela devrait se traduire par un gain annuel d'environ 1 000 000 $ par an pour tous les organisateurs ", pointe-t-elle.