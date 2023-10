Europe : la limitation des acomptes bientôt une réalité ! 🔑

Par ailleurs, pour influer sur les mots couchés sur le papier par la direction générale, l'ECTAA a démontré que cette décision impacterait fortement le business modèle des agences de voyages et in fine la protection des voyageurs.



Car cette limitation des acomptes a été pensée, rappelons-le, pour les consommateurs, afin de réduire leur risque financier en cas de défaillance ou de problème.



Cette révision intervient de plus, après trois années marquées par la pandémie. Dans ce contexte, une restriction des avances aura un impact sur la santé financière des distributeurs, mais aussi des incidences plus systémiques.



" Même si les avances exigées par les prestataires sont couvertes pendant quelques mois, les agents de voyages se retrouveront avec des finances amoindries, faute de rémunération. Cela va fragiliser financièrement les entreprises, donc les assurances et les fonds de garantie vont augmenter leurs primes, " déplore le secrétaire général.



Au-delà de la difficulté de trouver un garant financier, quand la trésorerie est dans le rouge une bonne partie de l'année, les banques pourraient se montrer très frileuses pour prêter de l'argent à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le domaine.



Donc non seulement, l'industrie pourrait faire face à une fragilisation de son modèle, mais elle aurait aussi de plus en plus de mal à susciter des vocations.



" Autre source d'inquiétude : la direction générale aux transports ne souhaite pas limiter les acomptes des compagnies aériennes qui auront toujours droit au versement de 100% du billet à la réservation.



De plus, elle ne veut pas entendre parler d'une protection contre l'insolvabilité des transporteurs, car elle préfère taper sur les PME, " nous dévoile cet observateur européen.