Acomptes clients : l'Europe veut les réduire drastiquement... 🔑

C'est un non-sens.



Outre le fait que ces sommes nous permettent de faire tampon, cela permet surtout d'engager les clients et qu'ils ne soient pas trop volatils. Malheureusement nous constatons que le lobby des consommateurs est trĂšs puissant,

Je vois dans cette idée, une façon pour les Etats de se déresponsabiliser de la protection acomptes clients, puisque la garantie finale leur revient. Au regard de ce qu'il va se passer dans les mois qui viennent, il est évident de comprendre qu'ils veuillent se désengager un peu.



MĂȘme en France , il y aura des dĂ©faillances,

RĂ©duire les acomptes revient Ă dire que l'Europe n'a pas confiance dans le systĂšme de garantie et c'est le monde Ă l'envers.



Cela pourrait tuer une partie de la distribution et ce n'est dans l'intĂ©rĂȘt de personne,

Les agences de voyages ont par moments des besoins en fonds de roulement assez consĂ©quents." nous confie un agent de voyages.Si les voyageurs ne sont plus du tout engagĂ©s, alors ils pourront Ă loisir annuler au dernier moment leurs sĂ©jours.Le remĂšde serait alors mĂȘme pire que le virus lui-mĂȘme." estime François Piot, PrĂ©sident de PrĂȘt-Ă -Partir.Entre les PGE Ă rembourser, une rentrĂ©e qui s'annonce socialement et Ă©conomiquement tendue, puis un mois de septembre toujours critique pour l'industrie, avec des trĂ©soreries vidĂ©es des dĂ©parts estivaux...Surtout ce projet en dit long sur la vision qu'Ă l'Europe sur les caisses de garantie." mesure Emmanuel Foiry, le patron de Kuoni et vice-prĂ©sident du SETO.Si l'Union europĂ©enne se montre peu sĂ»re dans les outils permettant d'assurer l'argent des clients, la proposition de Laurent Abitbol ne parait plus aussi farfelue. Pour l'instigateur du dĂ©bat en France, la question ne se pose mĂȘme pas.