Jean‐Pierre MAS a été élu président des ENTREPRISES DU VOYAGE (ex SNAV) en avril 2014. Après un mandat de trois ans, il s'est représenté le 26 avril 2017, et a été réélu à l'unanimité. Son mandat se poursuivra jusqu'en 2020.



Juriste de formation, cet ancien président de Selectour Afat entame sa carrière dans la fonction publique comme enseignant universitaire en Algérie. Avec l'acquisition en 1981 de l'agence toulousaine Voyages d'Oc, il s’oriente vers l’univers du tourisme.



En réponse à un appel d'offres lancé par la constructeur aéronautique Airbus en 1991 pour l'organisation de la visite des chaînes d'assemblage de l'A380, Jean‐Pierre MAS s’allie avec un dirigeant d'une agence de publicité (Philippe Nau, pour créer une société spécialisée dans le tourisme industriel, technique et scientifique Taxiway Manacom devenue après Airbus Visit.



Adhérent d'Afat Voyages à partir de 1991, il est nommé président en 1993 de ce réseau qui fusionnera avec Selectour, devenant ainsi le premier réseau français d’agences de voyages indépendantes.



1975‐80 : professeur de droit public au titre de la coopération à Oran en Algérie.

1981 : il rachète l’agence de voyages toulousaine Voyages d’Oc.

1987‐89 : président de la chambre régionale du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV).

1990 : il crée avec Philippe Nau l’unité de gestion des visites des sites Airbus « Taxiway Manacom » devenu Airbus Visit, société spécialisée dans le tourisme industriel, technique et scientifique.

1993‐2010 : président du réseau Afat Voyages.

2004 : il participe à l’intégration d'Afat Voyages au G4 (GIE).

2005‐2014 : responsable de la « commission Air » du SNAV.

2009‐14 : président d’AS Voyages Entreprise, puis du réseau Selectour Afat.

2011 : création de l'agence de voyages d'affaires JPF Travel.

Depuis 2014 : président du Snav, rebaptisé Entreprises du Voyage en 2016.