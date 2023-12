Jean-Pierre Mas, nouveau Médiateur du Tourisme et du Voyage

Il faut rappeler que Jean-Pierre Teyssier a lancé en janvier 2012, à la demande des professionnels du secteur, une médiation de la consommation qui a connu un fort développement pendant les 12 années de son mandat.La genèse date de 2011, lorsque Georges Colson, alors président du SNAV (devenu EdV), René-Marc Chikli, Président du SETO et Lionel Guérin, Président de le FNAM, décident de créer une médiation qui doit permettre aux consommateurs de saisir gratuitement un tiers impartial et compétent chargé de proposer des solutions aux parties pour régler à l’amiable les litiges non résolus par les services clients des entreprises.Ils créent une association appelée MTV (Médiation du Tourisme et du Voyage), désignent Jean-Pierre Teyssier comme Médiateur et mettent à sa disposition les moyens matériels et humains nécessaires.Depuis 2012, de nombreuses organisations et entreprises ont rejoint la MTV, qui rassemble aujourd’huiEt depuis 2016, la transposition en France d’une directive européenne instaurant des dispositifs de règlement amiable des litiges, oblige désormais tous les professionnels à mentionner les coordonnées d’un médiateur dans les documents destinés à leurs clients.En témoigne le fort accroissement de l'activité, puisque les saisines , avec un pic, dû à la pandémie, de 20 137 demandes de médiation en 2021.