Droit de réponse à l'article : « Jean-Pierre Mas : Sur les salaires, "il n'y aura aucune négociation ouverte en 2023" »

bornées et réactionnaires

L’accord que nous avons signé offrira une meilleure sécurité et une meilleure visibilité pour les travailleurs pour qui cette prime est très importante.A titre d’exemple :: un salarié du groupe B avec 3 ans d’ancienneté perçoit par mois au SMCG (au prorata du temps de travail) 1756.37€*3%=52.69, soit: salarié du groupe B avec 3 ans d’ancienneté percevrait par mois 3*17=51,Les organisations patronales ont exprimé leur sidération et qualifié les organisations syndicales de «», il n’en reste pas moins queLa CFDT a fait le choix de se concentrer sur la préservation des intérêts des travailleurs et de l'emploi.Maintenir ces deux groupes en-dessous du SMIC serait en parfaite contradiction avec le discours patronal délivré dans les médias.La CFDT s'engage pour les travailleurs, pour l’amélioration de leurs conditions de travail et la protection de leurs droits et souhaitepour travailler ensemble et en bonne intelligence à la construction d'un avenir meilleur pour tous.