Jean-Pierre Mas : Sur les salaires, "il n'y aura aucune négociation ouverte en 2023" 🔑

Sur le voyage d'affaires, l'activité se situe aujourd'hui entre 75 et 80% de ce qu'elle était en 2019 et je pense qu'il faut se faire à l'idée que nous ne retrouverons pas les niveaux de 2019. On arrivera peut-être à 85% de 2019, mais pas plus.



Cela s'explique en partie parce que durant la crise, les entreprises n'ont pas voyagé et beaucoup de secteurs d'activité ont constaté que sans voyager, ils maintenaient ou ils amélioraient leurs résultats. Alors pourquoi se remettre à voyager, augmenter les charges et donc dégrader le résultat ?



En parallèle, pendant la crise, le télétravail et la visioconférence se sont énormément développés.



Enfin, les entreprises sont aujourd'hui obligées de prendre des engagements en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) si elles veulent continuer à répondre à des appels d'offres et à décrocher des contrats. Et l'un des engagements les plus simples à prendre, c'est de réduire sa consommation carbone et pour cela, le plus efficace est de réduire l'utilisation de l'avion.

Sur le loisir, on a redépassé les niveaux de 2019 en termes de chiffre d'affaires (CA).



Par exemple, sur les vacances de printemps, on a un CA de +16% pour le marché France, tous opérateurs de voyage confondus. Mais le nombre de dossiers est en baisse de 10% par rapport au printemps de 2019.



Nous avons donc moins de voyageurs, qui dépensent plus pour leur voyage, car les prix ont augmenté du fait de l'inflation, mais aussi parce que ceux qui n'ont pas voyagé depuis deux ans - et qui en ont les moyens - prennent des vacances plus longues, plus lointaines et plus chères.



En même temps, nous sommes en train d'accroître la fracture sociale, avec des Français qui avaient les moyens de voyager avant la crise sanitaire et qui n'ont plus ces moyens, car ils doivent faire des arbitrages en faveur du chariot du supermarché ou du plein d'essence.



L'Ă©cart Ă©tait encore plus grand pour les vacances d'hiver, il reste important pour les vacances de printemps, car il s'agit de "secondes vacances" et, pour les familles, il est plus facile de couper ces vacances-lĂ que les "grandes vacances" estivales.



D'ailleurs, si l'on regarde les perspectives pour l'été, à fin mars, le niveau des réservations était en croissance de 35% par rapport à 2019 et le nombre de dossiers à +8%. Ce qui signifie que le panier moyen est en hausse de +25%, dû à l'inflation et au fait que l'on dépense un peu plus pour voyager.



Globalement, étant donné que notre rémunération est liée à notre chiffre d'affaires, cette tendance est positive. Mais il y a quand même une alerte qui est la réduction du nombre de voyageurs.



A long terme, il faut y faire attention, car le voyage est le résultat de luttes et de conquêtes sociales. Le droit aux vacance ne s'est pas imposé naturellement. Tout phénomène de retrait peut être dangereux et cette fracture sociale qui s'élargit peut créer des conflits sociaux dont nous n'avons aucun intérêt et qui peuvent nuire à l'intérêt de notre profession.



Nous n'avons pas intérêt à avoir une France en conflit.