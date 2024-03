Georges Cid est parti pour son dernier voyage

Georges a consacré plus de quatre décennies de sa vie à enrichir et à soutenir notre profession et l’APST en particulier

Il a brillé par son dévouement et son professionnalisme. Depuis son adhésion à l’APST en 1978, il a d’abord été délégué régional, puis vice-président Régions en 1988

Georges était reconnu pour sa passion pour le tourisme, qu'il s'efforçait de partager avec chacun d'entre nous, enrichissant notre profession par sa sagesse et son expérience.



Son engagement inébranlable, sa présence active, sa loyauté et son dévouement à notre Association font qu’il nous manquera profondément. Nous garderons de lui le souvenir d'un grand homme dont la contribution à notre secteur et Association restera jamais gravée dans nos mémoires

Administrateur dévoué, il a également été président de la Commission Observatoire de l'Emploi Tourisme et a terminé comme, poste qu'il a occupé de 2011 à 2020.