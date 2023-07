Fils de diplomate, très jeune, au gré des écoles rencontrées à l’étranger, Mumtaz Teker eut le choix d’apprendre le français ou l’anglais. Ce fut le français. La France était déjà une évidence.



Il a terminé ses études secondaires comme interne dans le fameux lycée Galatasaray, d’Istanbul.



De ses neuf années d’internat il garde le sens de l’amitié, de la solidarité et de la parole donnée et aussi (déjà) le sens des affaires. Au lycée, il achetait et il vendait...



Pendant les vacances, il faisait le guide pour une agence d’Istanbul. Il poursuivra ses études de droit à Paris avec l’idée de devenir diplomate mais c'est dans le voyage qu'il fera ses gammes. Depuis cette époque il n’a plus quitté Paris.



Aujourd’hui c’est dans les affaires en général et le tourisme en particulier que Mumtaz Teker met à profit son sens de la diplomatie en tant que président de l'APST.



1979 - Création et lancement de Marmara en France

1983 - Création Pacha Tours

1983 - Marques : Magic Ways, Rev'Vacances