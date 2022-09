Mumtaz Teker : "L'APST devrait engranger environ 13,5 M€ de cotisations en 2022" 🔑

On le voit, Mumtaz Teker est un président pragmatique.



Un dossier après l'autre, une urgence après l'autre, il mène sa barque, épaulé par son vice-président Laurent Abitbol - très présent dans les bureaux de l'avenue Carnot et très impliqué dans tous les dossiers, selon plusieurs observateurs - mais aussi par les administrateurs.



" Jai l'intention d'impliquer davantage les administrateurs qui siègent au conseil d'administration dans les décisions ", précise Mumtaz Teker.



Il est aussi un président fédérateur, qui s'est fixé pour objectif de "rassembler" la profession et d'y "apporter de la cohésion".



Rassembler les élus, mais aussi les équipes permanentes. Pour cela, Mumtaz Teker les a réunies durant l'été afin de se présenter et annoncer la politique qu'il souhaite mener avec Laurent Abitbol, Emmanuel Toromanof, le secrétaire général de l'association, et les administrateurs.



Rassembler aussi les adhérents. " Nos intérêts sont liés, tour-opérateurs et agences de voyages. Nous sommes tous dans le même bateau et j'espère que nous allons tous continuer à prospérer comme nous l'avons fait en 2022 et à avancer main dans la main, en bonne intelligence ", précise Mumtaz Teker.



Quant à la maison du tourisme qui, jusqu'en juin 2024 reste sur l'avenue Carnot à Paris, Mumtaz Teker ne souhaite pas encore s'exprimer sur son avenir. " Vu les conditions du marché, je pense que le propriétaire nous laissera rester jusqu'en juin 2024, donc, nous allons y rester. Et puis nous verrons avec le propriétaire, s'il n'a pas d'autres projets, si nous pouvons rester peut-être un an de plus.



Courant 2023, nous verrons Ă©galement avec les autres occupants de l'immeuble s'ils veulent rester dans le mĂŞme esprit et dans le mĂŞme groupement. Chacun est libre de faire qu'il veut. Pour ma part, je souhaiterais que la maison du tourisme continue ".