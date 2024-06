Laurent Abitbol : Selectour va distribuer "le plus gros bonus de l’histoire"

FTI, c’est un problème, et cela me fait de la peine car le patron de FTI France et son équipe sont très sérieux. Ce n’est pas de leur faute si FTI dépose le bilan

quand on vend à perte, on ne peut pas rester. Quand on vend sans marge, on ne peut pas être vivant

jamais dit qu’ils allaient acheter FTI

» résume Laurent Abitbol qui estime que «».Par ailleurs, les Américains (Certares) n’ont "».