EXCLUSIF - Faillite FTI : Certares est-il fautif ? 🔑

Ce revirement intervient alors que les Ă©quipes du consortium travaillaient pour restructurer le TO et ses filiales dans le monde, dont la France.



L'un des principaux enjeux était alors d'assurer une présence efficace sur le digital, pour faire basculer la marque orange dans l'industrie touristique du XXIe siècle.



Et pour que nos lecteurs se rendent compte de la soudaineté de la chose, les dossiers avaient été envoyés à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, pour que celle-ci étudie la conformité du rachat.



L'actionnaire de Marietton Développement et de Voyageurs du Monde n'a pas daigné nous répondre.



Un peu à l'image d'un Emmanuel Macron sonné dimanche dernier, le regret et la frustration sont compréhensibles, alors qu'ils pouvaient acquérir un mastodonte pour pratiquement rien.



Le 3e acteur du tourisme allemand pesait pas moins de 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, répartis dans une centaine de filiales employant 11 000 salariés à travers le monde.



L'achat aurait fière allure sur l'étagère des bureaux de Madison Avenue, à New York. Sauf que pour notre observateur, Certares n'est pas un mécène. Pas question de voler au secours d'une entreprise sans regarder à la dépense et brûler bêtement du cash.



" Le but du consortium n'Ă©tait pas de remplir les trous de demain, mais de travailler sur le long terme et de rendre FTI viable dans le temps long, " nous explique la mĂŞme source.



Le regroupement d'investisseurs est pris au dépourvu et se retrouve face à une situation financière qu'il n'avait pas imaginé. La data room consultée durant le processus de rachat n'avait pas révélé une situation financière aussi sombre.



Cela rappelle les dernières heures de Thomas Cook, avec Fosun qui devait soi-disant injecter 900 millions, avant de se rétracter dans le week-end.