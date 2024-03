Info ou Intox : FTI Group sur les brisées de Thomas Cook ? 🔑

Alors que les conclusions du commissaire aux comptes sont plus qu'inquiétantes, pour un groupe pesant près de 4 milliards d'euros, soit 4 fois le Club Med, il faut recontextualiser.



Cette tempête médiatique repose sur l'exercice 2021/2022, période fortement impactée par les vagues de coronavirus et de variant omicron.



De l'aveu même d'un grand patron d'un TO français " les chiffres de 2022 ne sont pas ceux de 2023 ! "



Du côté de FTI que nous avons bien évidemment contacté, les messages se veulent rassurants.



"i[Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les articles de presse actuels se réfèrent aux chiffres du groupe pour 2021/22 que nous avons publiés à la mi-février 2024 dans le Bundesanzeiger allemand.



Notre entreprise, comme l'ensemble du secteur, a souffert pendant la pandémie.



Depuis, nous nous sommes heureusement très bien développés i[Notre groupe se porte bien sur le plan opérationnel ]bet stratégique, Tant en 2022/23 qu'en cette année 2023/24, ]i" rapporte un porte-parole.



Un son de cloche qui se rapproche d'un retour en provenance d'Allemagne.



Pour l'un des patrons très influents de l'industrie Outre-Rhin, les chiffres actuels du n°3 allemand se situent dans la fourchette cible. Et des discussions avec un investisseur seraient en cours. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.



A Bruxelles, un fin connaisseur de l'industrie touristique remet en cause les sorties de Marija Linnhoff, connue pour ses coups de com. Les derniers en date seraient motivés par la simple envie de se "payer" un mastodonte du secteur.



Pour Angela Winter, la directrice de la communication de FTI Group, " vous n'avez pas à vous inquiéter, pas plus que les clients français ".



C'est aussi le message qu'a voulu faire passer François Piot à ses équipes, alors que l'entrepreneur possède une société en commun avec FTI Voyages.



Non seulement le patron de PrĂŞt-Ă -Partir ne s'alarme pas du bilan de 2022, car " pas grand monde gagnait de l'argent Ă cette Ă©poque, " mais en plus il a fait passer la consigne Ă ses agences de voyages " de ne pas ralentir les ventes, bien au contraire. "