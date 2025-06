Siblu veut devenir le leader européen de sa catégorie !

Loin de l’image traditionnelle du camping, Siblu a depuis des années fait le pari d’un modèle hybride, celui de villages de loisirs fondés sur la propriété de mobil-homes.



Basé à Bordeaux, le groupe propose à sa clientèle européenne de devenir propriétaire d’un mobil-home dans l’un de ses villages de loisirs, accessibles plus de 270 jours par an.



Un positionnement à mi-chemin entre résidence secondaire, village vacances et hôtellerie de plein air, qui séduit une clientèle en quête de flexibilité, de nature et de confort.



Aujourd’hui, avec 43 villages répartis entre la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et désormais la Belgique, Siblu s’impose comme un acteur touristique d’envergure continentale.