Les Français apprécient de plus en plus leurs vacances en Allemagne

C’est un véritable atout pour promouvoir un tourisme plus durable, une valeur profondément ancrée dans l’ADN de l’Allemagne depuis longtemps. »

Bénédicte Richer, la directrice de l’Office National Allemand du Tourisme pour la France, est convaincue qu’il est« Il suffit d’oser franchir le pas et de dépasser certains clichés », affirme-t-elle. « Non, on ne mange pas mal en Allemagne, le climat peut être très agréable, et la langue n’est pas aussi difficile qu’on le pense. Par ailleurs, l’accueil réservé aux touristes – et tout particulièrement aux Français – est réellement chaleureux. »Bénédicte Richer insiste également sur un autre avantage majeur : «A lire aussi : L'Allemagne réinstaure les contrôles aux frontières Si, jusqu'ici, les destinations préférées des Français en Allemagne restent Berlin, le Bade-Wurtemberg (notamment la Forêt Noire) et la Bavière, Bénédicte Richer compte sur la déclinaison, en France, des campagnes mondiales de promotion planifiées par le DZT pour accroître et diversifier les envies d'Allemagne des Français.